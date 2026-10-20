Desde que arrancó la nueva temporada de Masterchef Celebrity estallaron las críticas y memes cuestionando a Maru Botana quien se sumó al reality como jurado ocupando el lugar de Donato de Santis.
Maru Botana respondió a las críticas por no "comer" la comida en MasterChef Celebrity
La explicación de Maru Botana luego de ser cuestionada por la forma de evaluar los platos en Masterchef
Las redes sociales se llenaron de haters cuestionando a Maru Botana por no comer la comida que preparan los participantes como sí lo hacen Damián Betular y Germán Martitegui e incluso acusándola de fingir en algunas oportunidades de dar un mordisco.
Por primera vez, Maru Botana habló de los comentarios que está recibiendo y fue tajante con su respuesta. "No vi nada", arrancó diciendo al movilero de SQP.
"Yo como como un pajarito, no necesito comer tanto. Cocino hace mas de 30 años", siguió defendiendo su forma de probar y juzgar los platos.
Inesperada guerra entre Maru Botana y la familia de Tini Stoessel
Tras escandalosos rumores sobre un supuesto acercamiento entre Maru Botana y Alejandro Stoessel, Yanina Latorre reveló el verdadero motivo del enojo de la pastelera con el padre de Tini Stoessel.
"Ellos quisieron vender panchos en el local y no se podía", explicó sobre la franquicia de Maru Botana que adquirió Alejandro Stoessel. Además, trascendió que el productor se había colgado del cable de los vecinos, generando todo un escándalo para la marca de Maru Botana que fue escrachada en todos los medios.
En BONDI, Pepe Ochoa dio más detalles y explicó el motivo por el cual la familia de Tini Stoessel decidió vender panchos en su local.
Según el panelista, la pastelería a cargo de los Stoessel estaba ubicada a seis cuadras del colegio al que asistían Fran y Tini Stoessel por lo que solían llevar a amigos y compañeros a almorzar. Aprovechando el público joven, la mamá de Tini lanzó los panchos como una opción más rápida y accesible a pesar de no contar con la autorización de Maru Botana.
En pocas palabras
- Maru Botana: Respondió críticas por su forma de evaluar en Masterchef Celebrity.
- Defensa: Afirmó comer "como un pajarito" y tener 30 años de experiencia en cocina.
- Conflicto previo: Se detalló una disputa con la familia de Tini Stoessel por una franquicia.