Fermín Antonini y Matías Recalde lograron el ascenso con Gimnasia y Esgrima y disfrutan de este gran momento

Con respecto al balance desde el ascenso a Primera, reveló: "Es muy positivo lo que estamos haciendo. Queremos ir por más, se nos vienen partidos muy importantes, nosotros vamos paso a paso".

La opinión de Antonini sobre el tremendo momento del goleador Agustín Módica

Antonini habló sobre el delantero Agustín Módica y lo elogió: "La verdad que estamos muy contentos por todo lo que está viviendo. Es un gran delantero que está convirtiendo muchos goles. Ojalá que siga por este camino por su bien y el del equipo", opinó.

Matías Recalde ha tenido continuidad en Gimnasia y Esgrima. El lateral izquierdo tiene mucha vocación ofensiva.

Matías Recalde y las claves de este Gimnasia y Esgrima

Matías Recalde, lateral izquierdo de Gimnasia y Esgrima, que se ha consolidado en la defensa, dijo: "La clave es el grupo, el trabajo, el compromiso, la humidad, el estandarte es el equipo, nos jugamos la vida por el jugador que está al lado. Nos hemos propuesto ser mejores día a día, todos los partidos son finales para nosotros y se están dando los resultados".

Sobre su presente, destacó: "Estoy contento de poder sumar, de poder competir y ayudar a mis compañeros. Siempre trato de seguir mejorando como jugador".

Matías Recalde y los compromisos ante Independiente de Avellaneda y Boca

Matías Recalde habló del choque que protagonizará Gimnasia y Esgrima el domingo desde las 19.15 ante el Rojo en Avellaneda y el duelo ante Boca por la 8va fecha, que es un hecho que se jugará en el Víctor Legrotaglie. "Se nos vienen dos partidos históricos, vamos a ir el domingo a una cancha muy difícil para jugar contra uno de los equipos más grandes del fútbol argentino. Vamos a ir con nuestras armas para jugar este partido, poder sumar y después esperar el encuentro con Boca".