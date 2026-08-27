El deporte argentino, y en particular el cuyano, se vio golpeado por la triste noticia del fallecimiento de un referente del hockey sobre patines. José Martinazzo, campeón del mundo con la Selección Argentina en 1984, murió a los 65 años en San Juan.
Dolor en el hockey sobre patines por el fallecimiento de José Martinazzo, referente de la Selección Argentina
El ex jugador y entrenador de la Selección Argentina de hockey sobre patines -campeón mundial en 1984- falleció a los 65 años en San Juan
El jugador que fue despedido por los medios de la vecina provincia, y de España, luchaba contra una enfermedad terminal. Surgido del Club Deportivo Unión Estudiantil, José Martinazzo trascendió las fronteras del país y se consagró en Europa, jugando en el Reus Deportiu de España. Fue considerado, junto a su hermano Daniel, como uno de los mejores jugadores de su tiempo.
José Martinazzo: campeón del mundo de hockey sobre patines en Novara '84
La consagración de este sanjuanino, hermano menor de los consagrados Raúl y Daniel, campeones en 1978, (primer logro del hockey argentino), llegó en 1984, en la ciudad de Novara, Italia. Allí, la Selección Argentina conquistó el segundo Mundial de su historia con un plantel que reunió a grandes referentes de la época. Junto a José estaba su hermano Daniel, Mario Agüero, los mendocinos Pablo Cairo y Carlos Rubio; y Ángel Maldonado, bajo la conducción de Miguel Gómez.
De muy joven se destacó en Europa,con una carrera profesional que se extendió durante 15 años, jugando primero en Italia para el HC Castiglione y el HC Monza, entre otros equipos.
Un dato de color fue que, jugó su primer mundial en 1982, en Portugal, y estando bajo bandera (servicio militar obligatorio) enfrentó a Inglaterra en plena Guerra de Malvinas. El 1 de mayo argentinos e ingleses se enfrentaron en un encuentro con mucha tensión y expectativa, pero no hubo incidentes, y los nuestro se impusieron por 8 a 0, y José anotó en dos oportunidades.
Entrenador de la Selección Argentina
Abandonando la práctica activa, José Antonio Martinazzo continuó ligado al deporte, esta vez como entrenador de la Selección Argentina en importantes competencias internacionales.
Uno de los capítulos más recordados de esa etapa fue el Mundial disputado en San Juan en 2011. Frente a un estadio Aldo Cantoni colmado, Argentina alcanzó la final y volvió a tenerlo a José como protagonista desde el banco.
También trabajó en la formación de las nuevas generaciones como coordinador técnico y entrenador de seleccionados juveniles argentinos.
En pocas palabras
- Fallecimiento: José Martinazzo, campeón mundial de hockey sobre patines en 1984, murió a los 65 años.
- Trayectoria: Fue jugador y entrenador de la Selección Argentina, con paso profesional por Europa.
- Legado: Martinazzo fue una figura destacada del hockey sobre patines, tanto como deportista como dirigente.