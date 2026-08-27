Dolor en el hockey sobre patines por el fallecimiento de José Martinazzo, referente de la Selección Argentina

Portugal '82. este fue el primer Mundial de José (primero arriba a la izquierda), y en plena Guerra de Malvinas le hizo 2 goles a Inglaterra para un 8-0 final.

De muy joven se destacó en Europa,con una carrera profesional que se extendió durante 15 años, jugando primero en Italia para el HC Castiglione y el HC Monza, entre otros equipos.

Un dato de color fue que, jugó su primer mundial en 1982, en Portugal, y estando bajo bandera (servicio militar obligatorio) enfrentó a Inglaterra en plena Guerra de Malvinas. El 1 de mayo argentinos e ingleses se enfrentaron en un encuentro con mucha tensión y expectativa, pero no hubo incidentes, y los nuestro se impusieron por 8 a 0, y José anotó en dos oportunidades.

Entrenador de la Selección Argentina

Abandonando la práctica activa, José Antonio Martinazzo continuó ligado al deporte, esta vez como entrenador de la Selección Argentina en importantes competencias internacionales.

Uno de los capítulos más recordados de esa etapa fue el Mundial disputado en San Juan en 2011. Frente a un estadio Aldo Cantoni colmado, Argentina alcanzó la final y volvió a tenerlo a José como protagonista desde el banco.

También trabajó en la formación de las nuevas generaciones como coordinador técnico y entrenador de seleccionados juveniles argentinos.