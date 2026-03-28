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Hockey sobre patines: la Selección argentina, con Lucas Martínez, jugará la Copa de las Naciones de Montreux

La Selección Argentina de hockey sobre patines afrontará la 70ª edición de la Copa de las Naciones en Montreux, Suiza. Lucas Martínez integra el plantel

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Lucas Martínez jugará la Copa de las Naciones con la Selección argentina de hockey sobre patines.

Lucas Martínez jugará la Copa de las Naciones con la Selección argentina de hockey sobre patines.

La Selección Argentina de hockey sobre patines, con el mendocino Lucas Martínez, jugará la 70ª edición de la Copa de las Naciones en Montreux, Suiza. El tradicional certamen se jugará del 1 al 5 de abril de 2026 y los partidos de la Albiceleste se podrán ver por el canal DeporTV.

El equipo nacional, que es dirigido por José Luis Páez (fue campeón del mundo con el equipo nacional como jugador y como entrenador) no contará con dos jugadores nacidos en Mendoza, el arquero Valentín Grimalt (Hockey Bassano de Italia) y el delantero Facundo Navarro (Sporting de Portugal), quienes renunciaron a la Albiceleste por motivos personales.

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Lucas Mart&iacute;nez ser&aacute; el representante mendocino en la Copa de las Naciones de hockey sobre patines.

Lucas Martínez será el representante mendocino en la Copa de las Naciones de hockey sobre patines.

Los convocados de la Selección argentina de hockey sobre patines:

Arqueros:

  • Constantino Acevedo (Benfica, Portugal)
  • Bautista Acevedo (Hockey Club Quévert, Francia)
  • Juan Cruz Velázquez (HRC Monza, Italia)

Jugadores de Campo:

  • Lucas Ordóñez (Benfica, Portugal)
  • Ezequiel Mena (Porto, Portugal)
  • Gonzalo Romero (Sporting de Portugal)
  • Facundo Bridge (Sporting de Portugal)
  • Danilo Rampulla (Sporting de Portugal)
  • Matías Pascual (Igualada HC, España)
  • Jerónimo García (Patí Calafell, España)
  • Lucas Martínez (UD Oliveirense, Portugal)
  • Franco Platero (UD Oliveirense, Portugal)
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Lucas Mart&iacute;nez es uno de los goleadores albicelestes.

Lucas Martínez es uno de los goleadores albicelestes.

Copa de las Naciones de hockey sobre patines: el fixture

Miércoles, 1 de abril - 1ª jornada

  1. 11:00 · Angola vs Italia (Grupo A) 13:00 · Argentina vs Montreux HC (Grupo A) 15:00 · Suiza vs Portugal (Grupo B) 17:00 · Francia vs España (Grupo B)

Jueves, 2 de abril - 2ª jornada

  • 11:00 · Argentina vs Angola (Grupo A) 13:00 · Suiza vs España (Grupo B) 15:30 · Italia vs Montreux HC (Grupo A) 17:30 · Portugal vs Francia (Grupo B)

Viernes, 3 de abril - 3ª jornada

  • 11:00 · Montreux HC vs Angola (Grupo A) 13:00 · Francia vs Suiza (Grupo B) 15:00 · Italia vs Argentina (Grupo A) 17:00 · España vs Portugal (Grupo B)

Sábado, 4 de abril - Semifinales

  • 10:00 · Partido de clasificación (3.º B vs. 4.º A) 12:30 · Partido de clasificación (4.º B vs. 3.º A) 15:00 · Semifinal 1 (1.º B vs. 2.º A) 17:30 · Semifinal 2 (2.º B vs. 1.º A)
  • Domingo, 5 de abril - Finales
  • 10:00 · Partido por el 7.º puesto 12:30 · Partido por el 5.º puesto 15:00 · Partido por el 3.º puesto 17:30 · Final por el 1° puesto 19:30 · Ceremonia de clausura

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