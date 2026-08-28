Le llegó una tarjeta que no pidió y terminó en el Veraz con una deuda tremenda: el banco debe pagarle millones

“Era una situación muy angustiante, bochornosa y que se extendió durante más de un año”, explicó Peruzzotti.

La prueba que inclinó la balanza en favor del acosado por el banco

Ante la falta de una solución, Emanuel inició una demanda para que cesaran los reclamos, se corrigiera la información registrada en el Veraz y se reconociera el perjuicio que le había ocasionado la situación.

Uno de los elementos centrales del proceso fue una pericia contable sobre los registros del banco. De acuerdo con la abogada, esa prueba permitió acreditar cómo se había generado la deuda y respaldar que su cliente no había utilizado el producto.

Durante el juicio, la entidad sostuvo que Emanuel había solicitado la tarjeta y posteriormente se había arrepentido. Sin embargo, la defensa logró demostrar que esa versión no se correspondía con lo ocurrido.

El juez Guillermo Hansen consideró que el banco había incurrido en una “conducta comercial desleal y abusiva” y tuvo en cuenta tanto el trato recibido por Emanuel como el daño provocado por haberlo señalado como responsable de una deuda que no había generado.

La sentencia estableció una indemnización superior a $10 millones. El banco no apeló el fallo, mientras que la defensa de Emanuel sí recurrió la decisión para que se revisaran algunos aspectos relacionados con el monto de la reparación.

Según explicó Peruzzotti, el caso también puso bajo la lupa una práctica comercial vinculada con el envío de tarjetas para captar nuevos clientes. El problema surge cuando el destinatario no solicitó el producto y, aun sin activarlo ni utilizarlo, aparecen cargos asociados.

La situación deja además una advertencia para los consumidores: recibir una tarjeta no significa necesariamente haber querido contratarla. Ante un reclamo de una entidad con la que nunca se tuvo relación, resulta fundamental revisar los registros bancarios y la información existente en las bases de deudores.