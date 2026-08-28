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El mendocino Juan Pablo Cozzani, héroe de Platense en Copa Argentina

Juan Pablo Cozzani, que venía de atajar un penal en la Copa Libertadores, ahora contuvo tres. Así, el Calamar sigue con vida en la Copa Argentina

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
El mendocino Juan Pablo Cozzani fue la gran figura de Platense.

El mendocino Juan Pablo Cozzani fue la gran figura de Platense.

Platense avanzó a los cuartos de final de la Copa Argentina tras superar 3-1 a Instituto en los penales. Después de igualar 1-1 en los 90 minutos reglamentarios, con goles de Matías Tissera y Tomás Silva en el estadio Marcelo Bielsa, el Calamar se impuso desde los 12 pasos.

La gran figura de la noche rosarina fue el mendocino Juan Pablo Cozzani, quien se vistió de héroe en la definición. Atajó tres disparos y metió a su equipo entre los ocho mejores de la competencia.

Juan Pablo Cozzani fue figura en la clasificaci&oacute;n de Platense en la Copa Argentina.

Juan Pablo Cozzani fue figura en la clasificación de Platense en la Copa Argentina.

El mendocino Cozzani, héroe de Platense

El encuentro fue parejo. Instituto avisó primero a los 12 minutos con un taco de Giuliano Cerato que empujó Jhon Córdoba y Víctor Cuesta sacó sobre la línea. A los 27, Tissera metió un remate fuerte al primer palo para el 1-0 cordobés.

En el complemento, Platense reaccionó. Tras un aviso de Gastón Togni, llegó la igualdad a los 8 minutos: un rebote devuelto por Marcos Ledesma le quedó a Nicolás Retamar, quien tiró el centro atrás para que Tomás Silva anotara el primer gol de su carrera.

Instituto respondió con un zurdazo de Diego Sosa y el Calamar tuvo el segundo en los pies de Retamar, pero Ledesma salvó su valla. Sobre el final, Cozzani ahogó el mano a mano de Facundo Suárez a los 44 minutos.

En los penales, el equipo de Martín Palermo tuvo efectividad perfecta con las conversiones de Franco Zapiola, Agustín Lagos y Bautista Merlini. Por su parte el arquero mendocino, ex Deportivo Maipú, tapó tres penales volcándose sobre su palo izquierdo. De esta manera se ahogó los gritos de gol de Sosa, Suárez y Acevedo. Solo Jonathan Galván logró convertir para los cordobeses.

Con esta clasificación, Platense jugará los cuartos de final ante Estudiantes La Plata con fecha y sede a confirmar. Al mismo tiempo, se prepara para los cuartos de final de la Copa Libertadores, donde enfrentará a Fluminense. La ida será en el Maracaná y la revancha, en Vicente López.

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