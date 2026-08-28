El mendocino Juan Pablo Cozzani, héroe de Platense en Copa Argentina

En el complemento, Platense reaccionó. Tras un aviso de Gastón Togni, llegó la igualdad a los 8 minutos: un rebote devuelto por Marcos Ledesma le quedó a Nicolás Retamar, quien tiró el centro atrás para que Tomás Silva anotara el primer gol de su carrera.

Instituto respondió con un zurdazo de Diego Sosa y el Calamar tuvo el segundo en los pies de Retamar, pero Ledesma salvó su valla. Sobre el final, Cozzani ahogó el mano a mano de Facundo Suárez a los 44 minutos.

En los penales, el equipo de Martín Palermo tuvo efectividad perfecta con las conversiones de Franco Zapiola, Agustín Lagos y Bautista Merlini. Por su parte el arquero mendocino, ex Deportivo Maipú, tapó tres penales volcándose sobre su palo izquierdo. De esta manera se ahogó los gritos de gol de Sosa, Suárez y Acevedo. Solo Jonathan Galván logró convertir para los cordobeses.

Con esta clasificación, Platense jugará los cuartos de final ante Estudiantes La Plata con fecha y sede a confirmar. Al mismo tiempo, se prepara para los cuartos de final de la Copa Libertadores, donde enfrentará a Fluminense. La ida será en el Maracaná y la revancha, en Vicente López.