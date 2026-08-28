Conmoción por la muerte de un querido proteccionista animal en un terrible accidente

La repentina muerte de Eduardo Grooh Riemersma generó profunda tristeza en la ciudad de Santiago del Estero. El reconocido proteccionista, popularmente apodado "El Polaco", perdió la vida este jueves tras protagonizar un violento siniestro vial. Circulaba a bordo de una motocicleta por la intersección de avenida Alsina con Ramón Gómez Cornet.
El lamentable accidente ocurrió cerca de las 15.40 horas. Según averiguaciones iniciales de la Comisaría Comunitaria N° 1, Riemersma arribó a la rotonda perdiendo el control del rodado. A raíz de un severo derrape, el conductor de 49 años quedó tendido inconsciente con heridas de gravedad.
El accidente
Personal del servicio médico SEASE trasladó de urgencia al herido hacia el Hospital Regional. Posteriormente, los profesionales sanitarios del centro asistencial confirmaron que el paciente ingresó sin signos vitales. Ante el trágico desenlace, el fiscal Martín Silva tomó inmediata intervención para esclarecer las circunstancias exactas del siniestro.
El funcionario judicial ordenó el trabajo de Criminalística en la escena para recolectar pruebas periciales. También dispuso un relevamiento exhaustivo sobre las cámaras de seguridad instaladas cerca de la rotonda. La unidad morguera trasladó el cuerpo hacia la Morgue Judicial para continuar con los protocolos correspondientes.
Un legado inolvidable
Riemersma fundó el refugio El Montecito de los Canichones. Desde ese espacio dedicó incontables años al rescate integral de perros abandonados. Sus allegados recordaron un sueño anhelado para 2028 consistente en crear un hospital veterinario público provincial.
Como muestra de afecto póstumo, distintas agrupaciones convocaron a encender una luz durante la noche en el sitio exacto del choque mortal. La figura de "El Polaco" trasciende ahora como un emblema de cuidado desinteresado.
En pocas palabras
- Conmoción: falleció Eduardo Grooh Riemersma, reconocido proteccionista animal, en un accidente vial.
- Siniestro: el hecho ocurrió en Santiago del Estero al perder el control de su motocicleta.
- Legado: fundador del refugio El Montecito de los Canichones, soñaba con un hospital veterinario público.