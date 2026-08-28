Conmoción por la muerte de un querido proteccionista animal en un terrible accidente

El funcionario judicial ordenó el trabajo de Criminalística en la escena para recolectar pruebas periciales. También dispuso un relevamiento exhaustivo sobre las cámaras de seguridad instaladas cerca de la rotonda. La unidad morguera trasladó el cuerpo hacia la Morgue Judicial para continuar con los protocolos correspondientes.

Un legado inolvidable

Riemersma fundó el refugio El Montecito de los Canichones. Desde ese espacio dedicó incontables años al rescate integral de perros abandonados. Sus allegados recordaron un sueño anhelado para 2028 consistente en crear un hospital veterinario público provincial.

Como muestra de afecto póstumo, distintas agrupaciones convocaron a encender una luz durante la noche en el sitio exacto del choque mortal. La figura de "El Polaco" trasciende ahora como un emblema de cuidado desinteresado.