El fenómeno El Niño podría adelantar la temporada de dengue y Salud pide anticipar los controles

El Ministerio de Salud y Deportes de Mendoza encendió las alarmas de cara a la próxima temporada cálida: las proyecciones meteorológicas anticipan lluvias por encima de los promedios históricos en la región debido al fenómeno de El Niño. En una provincia de clima predominantemente árido, un período de precipitaciones extraordinarias modifica las condiciones ambientales, acelerando la aparición y persistencia de criaderos de Aedes aegypti, el mosquito transmisor del dengue.
Frente a este escenario, la cartera sanitaria enfatizó la importancia de no esperar a los meses de verano para actuar. Si bien la presencia del vector no genera casos por sí sola sin circulación viral previa, las lluvias tempranas combinadas con el aumento de la temperatura en septiembre y octubre acortan el ciclo de desarrollo larvario y prolongan la vida del mosquito adulto, incrementando el riesgo de transmisión.
Huevos resistentes y la limitación de la fumigación
Los huevos del dengue son capaces de sobrevivir adheridos a las paredes de los recipientes durante meses, resistiendo las bajas temperaturas del invierno. Al entrar en contacto con el agua acumulada y las primeras temperaturas templadas, las larvas eclosionan de forma masiva.
Desde el organismo estatal aclararon que la fumigación como medida aislada resultará insuficiente, ya que solo elimina al insecto adulto en vuelo pero no destruye las larvas ni los huevos. La eliminación manual y sostenida de depósitos de agua tanto dentro como fuera de las viviendas constituye la estrategia de mayor impacto para evitar un brote en la provincia.
Guía de acción en el hogar y síntomas de alerta
La prevención requiere el compromiso activo de la comunidad. Las autoridades recomiendan realizar inspecciones en el patio inmediatamente después de cada lluvia, vaciar platos de macetas, colectores de aire acondicionado y canaletas, además de cepillar con frecuencia las paredes internas de bebederos de mascotas para desprender los huevos. Asimismo, resulta clave mantener el pasto corto, tapar tanques de agua y colocar mosquiteros en puertas y ventanas.
En cuanto a la protección personal, se aconseja el uso de repelentes autorizados por la ANMAT y ropa de colores claros que cubra brazos y piernas. Ante la presencia de fiebre alta de inicio brusco, dolor de cabeza intenso, dolor detrás de los ojos o dolores musculares, se debe evitar la automedicación y acudir al centro de salud más cercano. Los signos de alarma que exigen atención médica inmediata incluyen dolor abdominal fuerte, vómitos persistentes y sangrados.
En pocas palabras
- El Niño y dengue: el fenómeno climático anticipa un adelanto en la temporada de dengue en Mendoza, alertando a Salud.
- Riesgo y prevención: las lluvias tempranas y el calor aceleran la aparición de criaderos de mosquitos, exigiendo acción inmediata y sostenida.
- Medidas efectivas: la eliminación manual de depósitos de agua y la protección personal son clave, superando la limitada eficacia de la fumigación.