El fenómeno El Niño podría adelantar la temporada de dengue y Salud pide anticipar los controles

Los huevos del dengue son capaces de sobrevivir adheridos a las paredes de los recipientes durante meses, resistiendo las bajas temperaturas del invierno. Al entrar en contacto con el agua acumulada y las primeras temperaturas templadas, las larvas eclosionan de forma masiva.

Desde el organismo estatal aclararon que la fumigación como medida aislada resultará insuficiente, ya que solo elimina al insecto adulto en vuelo pero no destruye las larvas ni los huevos. La eliminación manual y sostenida de depósitos de agua tanto dentro como fuera de las viviendas constituye la estrategia de mayor impacto para evitar un brote en la provincia.

Los huevos del mosquito resisten el frío invernal y eclosionan masivamente con las primeras lluvias y temperaturas templadas.

Guía de acción en el hogar y síntomas de alerta

La prevención requiere el compromiso activo de la comunidad. Las autoridades recomiendan realizar inspecciones en el patio inmediatamente después de cada lluvia, vaciar platos de macetas, colectores de aire acondicionado y canaletas, además de cepillar con frecuencia las paredes internas de bebederos de mascotas para desprender los huevos. Asimismo, resulta clave mantener el pasto corto, tapar tanques de agua y colocar mosquiteros en puertas y ventanas.

Vaciar canaletas y cepillar las paredes de bebederos desprende los huevos adheridos antes de que se desarrollen las larvas.

En cuanto a la protección personal, se aconseja el uso de repelentes autorizados por la ANMAT y ropa de colores claros que cubra brazos y piernas. Ante la presencia de fiebre alta de inicio brusco, dolor de cabeza intenso, dolor detrás de los ojos o dolores musculares, se debe evitar la automedicación y acudir al centro de salud más cercano. Los signos de alarma que exigen atención médica inmediata incluyen dolor abdominal fuerte, vómitos persistentes y sangrados.