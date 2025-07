"Estoy muy agradecido por la confianza que me dieron y por abrirme la puertas. La gente siempre me ha brindado mucho cariño y estoy feliz de ser parte de Gimnasia y Esgrima. Me siento orgulloso de defender esta camiseta", agregó el ex jugador de Argentino de Rosario y Sansisena, entre otros clubes.

Matías Recalde, nació en Rosario y no pudo esquivar la importancia del retorno de Ángel Di María a Central: "En Rosario hay un revuelo importante con el regreso de Di María. Para el fútbol argentino es muy importante y todos lo vamos a disfrutar".

Matías Recalde, su objetivos de pelear por el ascenso

Matías Recalde fue uno de los protagonistas del equipo que jugó la final por el segundo ascenso con San Martín de San Juan el año pasado en la que el Lobo perdió 2 a 0, en Córdoba.

Ahora el equipo está en los primeros puestos con el objetivo de volver a pelear por el ascenso: "El año pasado estuvimos muy cerca, perdimos una final, ahora estamos luchando por intentar jugar esa primera final para llegar a Primera o bien la del segundo ascenso, en el Reducido", afirmó.