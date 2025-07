Boca presentó a Leandro Paredes en La Bombonera, ante una multitud

"ROMA siempre será mi segundo hogar, mi primer y último equipo en Europa. Es hora de volver a casa donde siempre he soñado con el equipo de mi corazón y se que el gran romanista me entenderá".

Embed - Leandro Paredes en Instagram: "Non so da dove iniziare Siete stati i primi ad accogliermi quando ero ancora un bambino, a dare a me e alla mia famiglia l’amore di cui avevamo bisogno per sentirci a casa e così è stato, ROMA sarà sempre la mia seconda casa, è stata la mia prima e ultima squadra in Europa, mi dispiace tanto non aver potuto vincere qualcosa con voi ma vado via tranquillo che ho dato tutto di me stesso . Spero essere stato un grande professionista e un esempio per i ragazzi ma soprattutto una grande persona . Due dei miei figli sono romani ma tutti e tre romanisti É il momento di tornare a casa dove sempre ho sognato la squadra del mio cuore e so che il grande romano romanista mi capirà grazie di tutto Roma e LA ROMA, vi porteremo sempre nel cuore, che saranno sempre giallorossi . Vi amo "