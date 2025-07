Brutal ataque a la familia de una figura de la Selección argentina: "Me gatillaron en la cabeza"

El testimonio de Claudio Occhiuzzi, suegro del jugador de la Selección argentina, es conmovedor: "Estábamos en el living mirando la televisión y empezamos a escuchar ruidos en la ventana del comedor. Cuando me acerqué entra un malviviente, todo vestido de negro, me pone un revólver en la cabeza y atrás entran tres más".

Los delincuentes obligaron a que toda la familia se sentara en el living mientras comenzaron a amenazar al familiar de Molina: "Después me llevan al dormitorio, me empiezan a hostigar, a poner el arma en la cabeza, a golpearme y pedirme que les dijera dónde tenía la plata".

No se trató de un robo improvisado ya que eran ocho personas que se comunicaban a través de radios portátiles, quienes no se conformaron con las joyas heredadas que les dio el hombre y buscaban hacer crecer más el botín del atraco: "Querían salir por el fondo, así que los acompañé e intenté abrir la reja que tenía un candado. De los nervios no lo podía abrir y en todo momento me ponían el revólver en la cabeza y me gatillaban".

Robo en la casa del suegro de Nahuel Molina Tres de los cinco delincuentes fueron detenidos.

Los delincuentes se enfrentaron a la policía a los tiros

Minutos antes de llevarse adelante el violento robo la policía había identificado un vehículo que era buscado por haber participado de un robo agravado, por lo tanto, ya estaba activo un operativo en el lugar.

Cuando la policía se hizo presente en el domicilio del suegro de Nahuel Molina el delincuente encargado de conducir el auto robado chocó a los agentes de seguridad, mientras que abrió fuego. De esta manera desde dentro del hogar también comenzaron a defenderse a través de disparos desatando el caos y la preocupación de la familia del jugador de la Selección argentina.

"Cuando cruzaron la puerta del comedor se empezaron a tirotear con la policía. Hubo más de diez o quince disparos. Uno salió corriendo afuera y tres se volvieron a meter. Fue el momento de más pánico, pensé que me iban a matar porque quizás imaginaron que yo les había avisado", explicó Claudio Occhiuzzi.

Luego comenzó una persecución por la zona que culminó con tres detenidos, los delincuentes tienen 20, 22 y 23 años. Los otros cinco involucrados pudieron escapar y hasta el momento no se ha logrado identificarlos.