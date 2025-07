Disney Plus: de qué se trata la película Truman

La trama de la película Truman cuenta la historia de Julián (Ricardo Darín), un actor argentino radicado hace varios años en Madrid haciendo teatro -uno de los pioneros en los tiempos en que los actores argentinos no eran contratados en el teatro español- al que le diagnostican un cáncer terminal.

Decidido a no continuar con la quimioterapia y no prolongar una posible agonía, a Julián le preocupa más encontrarle un nuevo hogar a su perro Truman para cuando él no esté, que finalizar sus asuntos pendientes.

truman Conmovedora película. Disney Plus tiene en su catálogo de series y películas, a Truman, con Ricardo Darín.

Es así que en este panorama desolador su mejor amigo Tomás regresa a España con la intención de acompañarlo en este difícil momento, pero a su vez convencerlo de que prosiga con el tratamiento.

A partir de este rencuentro, los dos amigos irán recuperando algunos códigos de su amistad, mientras Julián intenta despedirse de su hijo que vive en Ámsterdam, de su prima Paula, sostén emocional en el día a día, y por último de Tomás.

En un proceso de aceptación de la enfermedad que no solamente lo afecta a él, sino que también afecta a su círculo más cercano.

Disney Plus: reparto de la película Truman

Ricardo Darín

Javier Cámara

Dolores Fonzi

Eduard Fernández

José Luis Gómez

Álex Brendemühl

Trailer de la película Truman