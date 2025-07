Fue campeón de todo con River y ahora recibirá una pensión por "necesidad económica"

En Argentina, también fue ídolo de Independiente y en Uruguay jugó en Nacional, Peñarol y la selección Celeste.

La trayectoria de Antonio Alzamendi

Cómo jugador

Sud América 1977 - 1978

Independiente 1978 - 1982

River 1982 - 1983

Nacional 1983

Tecos (México) 1983 - 1984

Peñarol 1985

River 1986 - 1988

Logroñés (España) 1988 - 1990

Mandiyú 1990

Rampla Juniors 1993

Selección de Uruguay 1978-1989

Como técnico

Cienciano (Perú) 1998

Rampla Juniors 1999

Deportivo Maldonado 2002

Fénix 2003

Comunicaciones (Guatemala) 2005

Sport Áncash (Perú) 2008

Chalaco (Perú) 2009

Fue campeón en Nacional, Peñarol, Independiente, River (3 títulos) y la selección de Uruguay.

"Lo dejaron tirado"

El senador del Partido Nacional Sebastián Da Silva expresó que “parece mentira que el poderoso mundo del fútbol permita esto”.

“Acá no hay vestuario, no hay amigo del campeón, la generación del 87 (campeona de la Copa América en Argentina). Lo dejaron tirado y es el sistema político el que le tiene que votar al Hormiga Alzamendi una ayuda de 26.500 pesos. Es insostenible, insólito, yo no lo puedo entender”, expresó Da Silva.