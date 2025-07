Netflix y la serie alemana de 6 capítulos: nada la supera

Las series y películas de producción alemana vienen en franco ascenso dentro del catálogo de Netflix, no solo en cantidad, sino también en calidad de las ofertas que han estado apareciendo en los últimos años. Esta serie es el claro ejemplo de ello, y es que desde hace ya 3 años, es una de las mejores historias del género policial que nos podemos encontrar en la plataforma de streaming.

Lauchhammer Muerte en Lusacia 1.jpg

Esta serie no se limita únicamente a traer un crimen al catálogo de series y películas de Netflix, si no que además sumergirá a los suscriptores a un relato tan intrigante y repleto de suspenso, que no podrás despegarte de la pantalla. Entre las ofertas que nos podemos encontrar de este género, los suscriptores la posicionan como una de las principales recomendaciones gracias a las excelentes críticas que han dejado de ella.