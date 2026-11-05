Para 12 obras clave de agua y cloacas, se destinarán más de U$S60 millones del Fondo del Resarcimiento

Del conjunto de 12 proyectos estratégicos financiados con los recursos del resarcimiento, 9 se encuentran actualmente en ejecución, 2 ya fueron adjudicados y uno concluyó sus etapas operativas en el Valle de Uco.

Renovación de redes de agua potable y distribución en el área metropolitana

Las intervenciones sobre el sistema de agua potable se concentran prioritariamente en el Gran Mendoza para recuperar la presión de servicio y automatizar el monitoreo de pozos. En el área metropolitana se encuentra en ejecución la refuncionalización y macromedición de perforaciones, mientras que la obra de modernización y automatización de perforaciones ya fue adjudicada.

A estas tareas se suma la construcción del sistema de provisión de agua potable Los Barrancos - Etapa II, en Godoy Cruz, obra que está en ejecución para abastecer a los sectores del piedemonte.

Asimismo, se adjudicó la construcción del acueducto Piedemonte Norte hacia el campus de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), infraestructura clave para garantizar el caudal en el sector noroeste del Gran Mendoza.

Dentro de las redes de distribución urbana, avanza en plena ejecución la renovación de colectores sobre calle San Juan y calle Morón en la Ciudad de Mendoza.

El presidente de AYSAM, Darío Hernández. Foto: Prensa AYSAM

Colectores cloacales y ampliación de plantas depuradoras en los departamentos

El plan de saneamiento asigna un volumen significativo de recursos a la expansión de las redes colectoras cloacales para evitar la contaminación de napas y responder al crecimiento poblacional.

En Guaymallén, se encuentran en ejecución dos frentes de obra estratégicos: el colector cloacal Tirasso y la red colectora Colonia Segovia - El Paramillo.

En la zona Este, avanza la construcción de la colectora cloacal máxima Junín - San Martín, que interconectará el servicio entre ambos departamentos.

En tanto, en el Valle de Uco finalizó la primera etapa (1-A) del sistema integral de recolección y tratamiento de efluentes cloacales que vincula a Tunuyán y Tupungato.

Finalmente, la infraestructura destinada al tratamiento de efluentes contempla la ampliación de 3 establecimientos depuradores clave en la provincia: la planta depuradora de Palmira en San Martín, el establecimiento depurador de General Alvear y la tercera etapa de ampliación del establecimiento depurador Cuadro Nacional en San Rafael, todas ellas en etapa de ejecución activa.