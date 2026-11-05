Para 12 obras clave de agua y cloacas, se destinarán más de U$S60 millones del Fondo del Resarcimiento

El Gobierno provincial avanza en la ejecución de un plan estratégico de infraestructura hídrica y de saneamiento que contempla una inversión de U$S60.397.769,70 financiada a través del Fondo del Resarcimiento, surgidos originalmente del acuerdo histórico por la promoción industrial de Portezuelo del Viento. El programa de AYSAM incluye 12 obras primordiales.
Las mismas están distribuidas en distintas regiones de Mendoza para optimizar el suministro de agua potable y ampliar la capacidad del sistema cloacal.
El presidente de AYSAM, Darío Hernández, mantuvo un encuentro de trabajo con la subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Marité Badui, en el que repasaron el ritmo de ejecución de las tareas en marcha, las licitaciones adjudicadas y los proyectos que se encuentran finalizados. La reunión permitió consolidar el mapa de intervenciones que buscan responder a la demanda hídrica generada por el crecimiento urbano en áreas deficitarias de la provincia.
Del conjunto de 12 proyectos estratégicos financiados con los recursos del resarcimiento, 9 se encuentran actualmente en ejecución, 2 ya fueron adjudicados y uno concluyó sus etapas operativas en el Valle de Uco.
Renovación de redes de agua potable y distribución en el área metropolitana
Las intervenciones sobre el sistema de agua potable se concentran prioritariamente en el Gran Mendoza para recuperar la presión de servicio y automatizar el monitoreo de pozos. En el área metropolitana se encuentra en ejecución la refuncionalización y macromedición de perforaciones, mientras que la obra de modernización y automatización de perforaciones ya fue adjudicada.
A estas tareas se suma la construcción del sistema de provisión de agua potable Los Barrancos - Etapa II, en Godoy Cruz, obra que está en ejecución para abastecer a los sectores del piedemonte.
Asimismo, se adjudicó la construcción del acueducto Piedemonte Norte hacia el campus de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), infraestructura clave para garantizar el caudal en el sector noroeste del Gran Mendoza.
Dentro de las redes de distribución urbana, avanza en plena ejecución la renovación de colectores sobre calle San Juan y calle Morón en la Ciudad de Mendoza.
Colectores cloacales y ampliación de plantas depuradoras en los departamentos
El plan de saneamiento asigna un volumen significativo de recursos a la expansión de las redes colectoras cloacales para evitar la contaminación de napas y responder al crecimiento poblacional.
En Guaymallén, se encuentran en ejecución dos frentes de obra estratégicos: el colector cloacal Tirasso y la red colectora Colonia Segovia - El Paramillo.
En la zona Este, avanza la construcción de la colectora cloacal máxima Junín - San Martín, que interconectará el servicio entre ambos departamentos.
En tanto, en el Valle de Uco finalizó la primera etapa (1-A) del sistema integral de recolección y tratamiento de efluentes cloacales que vincula a Tunuyán y Tupungato.
Finalmente, la infraestructura destinada al tratamiento de efluentes contempla la ampliación de 3 establecimientos depuradores clave en la provincia: la planta depuradora de Palmira en San Martín, el establecimiento depurador de General Alvear y la tercera etapa de ampliación del establecimiento depurador Cuadro Nacional en San Rafael, todas ellas en etapa de ejecución activa.