Luján recibió el aval provincial para emitir deuda por hasta $12.600 millones y financiar obras

Qué obras financiará la deuda de Luján de Cuyo

La autorización distingue 2 destinos. Hasta $11.000 millones podrán aplicarse a inversiones públicas, obras de infraestructura y proyectos estratégicos de interés municipal. Los antecedentes del decreto identifican dentro de ese conjunto al Complejo Ambiental Educativo, la infraestructura para el Parque Industrial Municipal y la planta modular de agua potable.

Los otros $1.600 millones tienen un objetivo específico: el techado de la playa de estacionamiento del Parque Cívico mediante la instalación de paneles fotovoltaicos. Según los fundamentos de la norma, la obra apunta a reducir el consumo de electricidad de la comuna.

La prohibición de usar el dinero para gastos corrientes deja fuera de este financiamiento las erogaciones habituales de funcionamiento municipal. Los fondos deberán mantenerse vinculados con los destinos de inversión autorizados.

La tasa, los plazos y las garantías de la emisión

Los títulos estarán denominados y se pagarán en pesos. Entre las referencias posibles menciona a la TAMAR —Tasa Mayorista de Argentina— más un margen a licitar, aunque deja abierta la elección de otros mecanismos. La devolución del capital podrá realizarse en cuotas o al vencimiento.

Como garantía, el municipio podrá afectar recursos de coparticipación u otros ingresos de origen nacional, provincial o municipal, en proporción a la deuda asumida.

El esquema prevé una licitación pública a través del sistema SIOPEL de A3 Mercados u otro mecanismo que determine Hacienda municipal. También contempla la posibilidad de encuadrar los títulos en los lineamientos de bonos sociales, verdes y sustentables; no afirma que toda la emisión ya tenga esa clasificación.

El control nacional previsto en el decreto

Según los fundamentos de la medida, las áreas provinciales de Finanzas y Crédito al Sector Público analizaron las cuentas de Luján y concluyeron que está en condiciones financieras de realizar la operación.

Además, Hacienda provincial deberá remitir la documentación al Ministerio del Interior para su evaluación conjunta con el Ministerio de Economía de la Nación, dentro del régimen de responsabilidad fiscal. La autorización queda sujeta a las objeciones que esos organismos pudieran formular.