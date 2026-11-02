Luján de Cuyo obtuvo la autorización provincial para emitir títulos de deuda por hasta $12.600 millones destinados a obras, entre ellas una planta modular de agua potable, infraestructura para el parque industrial y un techo con paneles solares en el Parque Cívico Municipal. Los recursos no podrán utilizarse para gastos corrientes.
Luján recibió el aval provincial para emitir deuda por hasta $12.600 millones y financiar obras
Los fondos tendrán destino en infraestructura, agua y energía solar
La decisión quedó formalizada en el Decreto 2320, firmado el 28 de octubre y publicado este lunes 2 de noviembre en el Boletín Oficial de Mendoza. La medida habilita la emisión y colocación de los Títulos Públicos de Deuda Serie I.
El monto autorizado es un límite máximo, no una suma que la comuna deba tomar íntegramente. La operación podrá organizarse en distintas series, clases o tramos, de acuerdo con las condiciones que determine la Secretaría de Hacienda de Luján de Cuyo.
Qué obras financiará la deuda de Luján de Cuyo
La autorización distingue 2 destinos. Hasta $11.000 millones podrán aplicarse a inversiones públicas, obras de infraestructura y proyectos estratégicos de interés municipal. Los antecedentes del decreto identifican dentro de ese conjunto al Complejo Ambiental Educativo, la infraestructura para el Parque Industrial Municipal y la planta modular de agua potable.
Los otros $1.600 millones tienen un objetivo específico: el techado de la playa de estacionamiento del Parque Cívico mediante la instalación de paneles fotovoltaicos. Según los fundamentos de la norma, la obra apunta a reducir el consumo de electricidad de la comuna.
La prohibición de usar el dinero para gastos corrientes deja fuera de este financiamiento las erogaciones habituales de funcionamiento municipal. Los fondos deberán mantenerse vinculados con los destinos de inversión autorizados.
La tasa, los plazos y las garantías de la emisión
Los títulos estarán denominados y se pagarán en pesos. Entre las referencias posibles menciona a la TAMAR —Tasa Mayorista de Argentina— más un margen a licitar, aunque deja abierta la elección de otros mecanismos. La devolución del capital podrá realizarse en cuotas o al vencimiento.
Como garantía, el municipio podrá afectar recursos de coparticipación u otros ingresos de origen nacional, provincial o municipal, en proporción a la deuda asumida.
El esquema prevé una licitación pública a través del sistema SIOPEL de A3 Mercados u otro mecanismo que determine Hacienda municipal. También contempla la posibilidad de encuadrar los títulos en los lineamientos de bonos sociales, verdes y sustentables; no afirma que toda la emisión ya tenga esa clasificación.
El control nacional previsto en el decreto
Según los fundamentos de la medida, las áreas provinciales de Finanzas y Crédito al Sector Público analizaron las cuentas de Luján y concluyeron que está en condiciones financieras de realizar la operación.
Además, Hacienda provincial deberá remitir la documentación al Ministerio del Interior para su evaluación conjunta con el Ministerio de Economía de la Nación, dentro del régimen de responsabilidad fiscal. La autorización queda sujeta a las objeciones que esos organismos pudieran formular.
En pocas palabras
- Luján de Cuyo: el municipio fue autorizado a emitir deuda por $12.600 millones para financiar obras.
- Destino de fondos: la deuda se destinará a infraestructura hídrica, energía solar y obras estratégicas, sin poder usarse para gastos corrientes.
- Aprobación provincial: la medida fue formalizada mediante el Decreto 2320 y requerirá control de organismos nacionales.