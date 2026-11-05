Finalizó el corte en el Acceso Sur y Boedo de Luján por obras en el cantero central

Por obras en el Acceso Sur, hay reducción de calzada por trabajos en el cantero central a la altura de Boedo Foto: Matías Pascualetti - Radio Nihuil

Las autoridades pidieron a los conductores transitar con precaución, respetar la cartelería preventiva y acatar las indicaciones del personal de obra presente en la zona.

Detalles de la obra en Acceso Sur

La intervención corresponde a un plan integral de 18 kilómetros en el tramo de Luján de Cuyo, que abarca la construcción de una tercera trocha entre las calles Paso y Azcuénaga, además de nuevos puentes.

Los trabajos son realizados por la Unión Transitoria (UT) integrada por CEOSA y Da Fré & Dumandzic, con un presupuesto de U$S77 millones y un plazo estimado de 22 meses (con hitos a partir de los 12 meses).

El proyecto busca adaptar el Acceso Sur al caudal de vehículos y suprimir los cuellos de botella existentes. En esa línea, las nuevas estructuras en los cruces con Malabia, Castro Barros y Zapiola permitirán sostener el ancho de calzada, evitando frenadas bruscas y disminuyendo situaciones de riesgo vial.

La transformación beneficiará a más de 150.000 usuarios que transitan a diario entre el Gran Mendoza y Luján de Cuyo (incluyendo Carrodilla, Mayor Drummond, Chacras de Coria y la Ciudad de Luján), además de canalizar el flujo proveniente de los departamentos de Godoy Cruz y Maipú.