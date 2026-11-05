River venció al descendido Aldosivi, en Mar del Plata, y se recuperó tras la caída ante Boca

El equipo dirigido por Leonardo Ponzio tenía la iniciativa, pero no era claro en el ataque. Además el equipo marplatense apelaba al juego brusco.

A los 21' González ensayó un desborde por la derecha, metió el centro y Galván remató alto. Fue una clara opción del elenco de Núñez.

A los 35' Acosta le tapó un bombazo a Lucas Beltrán en un mano a mano y la pelota se fue al córner.

A los 40' González exigió una nueva buena respuesta del seguro Acosta.

Un tiro libre de Almada pegaba en el travesaño.

A los 18' del complemento le anulaban un gol al Tiburón por posición adelantada a instancias del VAR.

Almada ejecutaba otro buen tiro libre y Acosta salvaba el arco del dueño de casa.

Un tiro libre de Driussi pegaba en la barrera y tras el rebote tiraba alto. Pero el juez Bryan Gustavo Ferreyra cobraba penal a instancias del VAR y Lucas Beltrán lo cambiaba por gol con un remate bien esquinado.

Aparecía Correa y metía el segundo para los Riverplatenses.

River ganó y piensa en los playoffs.

Lo que viene para River

Tras jugar con Aldosivi, el Millo se medirá en los octavos de final con Lanús o Defensa o Justicia.