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River venció al descendido Aldosivi, en Mar del Plata, y se recuperó tras la caída ante Boca

River le ganó a Aldosivi en el Estadio José María Minella, por la decimosexta fecha de la Zona B del Torneo Clausura

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
River le ganó a Aldosivi en Mardel.

River le ganó a Aldosivi en Mardel.

River derrotó 2 a 0 a Aldosivi en el Estadio José María Minella, por la decimosexta fecha de la Zona B del Torneo Clausura. Así el Millo se recuperó de la caída ante Boca en un Superclásico polémico.

A los 31' del complemento Lucas Beltrán, de penal, puso el primero para la visita y aumentó la cuenta Ángel Correa a los 46'.

River fue m&aacute;s que Aldosivi.

River fue más que Aldosivi.

River tiene la necesidad de sanar la herida del Superclásico. Con la caída 1-0 ante Boca, enmarcada en una tarde de controversias arbitrales y condicionada por las expulsiones de Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel, debe ganar.

En la primera llegada del visitante, Angelito Correa (el mejor jugador millonario) remataba desviado a los 2 minutos del primer tiempo.

El equipo dirigido por Leonardo Ponzio tenía la iniciativa, pero no era claro en el ataque. Además el equipo marplatense apelaba al juego brusco.

A los 21' González ensayó un desborde por la derecha, metió el centro y Galván remató alto. Fue una clara opción del elenco de Núñez.

A los 35' Acosta le tapó un bombazo a Lucas Beltrán en un mano a mano y la pelota se fue al córner.

A los 40' González exigió una nueva buena respuesta del seguro Acosta.

Un tiro libre de Almada pegaba en el travesaño.

A los 18' del complemento le anulaban un gol al Tiburón por posición adelantada a instancias del VAR.

Almada ejecutaba otro buen tiro libre y Acosta salvaba el arco del dueño de casa.

Un tiro libre de Driussi pegaba en la barrera y tras el rebote tiraba alto. Pero el juez Bryan Gustavo Ferreyra cobraba penal a instancias del VAR y Lucas Beltrán lo cambiaba por gol con un remate bien esquinado.

Aparecía Correa y metía el segundo para los Riverplatenses.

River ganó y piensa en los playoffs.

Lo que viene para River

Tras jugar con Aldosivi, el Millo se medirá en los octavos de final con Lanús o Defensa o Justicia.

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