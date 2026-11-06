Cómo guardar los medicamentos en casa y conservarlos de forma segura

Por ejemplo, el baño y la cocina de la casa son los lugares menos recomendados para guardarlos porque en el primer caso, los vapores por la ducha aumentan la humedad perjudicando especialmente la integridad de pastillas y cápsulas.

En la cocina, en cambio, la cercanía al calor y electrodomésticos pone a los medicamentos frente a temperaturas que podrían ser perjudiciales. Entonoces, para garantizar una conservación correcta hay algunos consejos:

Guardar los medicamentos en el baño podría ser un error.

Poner los medicamentos en espacios secos, frescos y al resguardo de la luz

en espacios secos, frescos y al resguardo de la luz Puede ser un cajón, un armario o recipientes herméticos.

Así mismo, la manipulación de los envases también exige tener algunos cuidados, ya que es fundamental mantener siempre los remedios en sus cajas y frascos originales y por supuesto evitar cortar los blísteres.

Los fármacos que requieran cadena de frío nunca deben ponerse en la puerta de la heladera porque al abrir y cerrarla puede variar la temperatura.