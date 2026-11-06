En muchas casas hay medicamentos guardados para múltiples situaciones: dolor de cuerpo, de cabeza, para la presión o incluso para tratar alguna enfermedad. Por eso, comprarlos y guardarlos sin tener conocimiento de cómo o a dónde es un error. Te contamos qué aspectos debes tener en cuenta.
Cómo guardar los medicamentos en casa y conservarlos de forma segura
Para tener medicamentos en casa hay que tener en cuenta algunos consejos sobre su conservación para evitar deterioros
Cómo guardar los medicamentos en casa de forma correcta
Guardar los medicamentos en el botiquín del baño o sobre la mesada de la cocina es una costumbre que se usa mucho, pero es un hábito que puede comprometer la salud familiar aunque no haya conocimiento de eso.
Según investigaciones, entre el 35,4% y el 35,9% de los fármacos en los hogares se conserva de manera adecuada, ya que la exposición cotidiana a factores ambientales como el calor, la luz directa, la humedad y los cambios térmicos puede acelerar reacciones químicas, degradar los ingredientes activos y alterar la acción y la potencia del producto antes de su caducidad.
Por ejemplo, el baño y la cocina de la casa son los lugares menos recomendados para guardarlos porque en el primer caso, los vapores por la ducha aumentan la humedad perjudicando especialmente la integridad de pastillas y cápsulas.
En la cocina, en cambio, la cercanía al calor y electrodomésticos pone a los medicamentos frente a temperaturas que podrían ser perjudiciales. Entonoces, para garantizar una conservación correcta hay algunos consejos:
- Poner los medicamentos en espacios secos, frescos y al resguardo de la luz
- Puede ser un cajón, un armario o recipientes herméticos.
Así mismo, la manipulación de los envases también exige tener algunos cuidados, ya que es fundamental mantener siempre los remedios en sus cajas y frascos originales y por supuesto evitar cortar los blísteres.
Los fármacos que requieran cadena de frío nunca deben ponerse en la puerta de la heladera porque al abrir y cerrarla puede variar la temperatura.
En pocas palabras
- Conservación segura: evitar guardar medicamentos en baño y cocina por humedad y calor.
- Espacio ideal: optar por lugares secos, frescos y al resguardo de la luz, como cajones o armarios.
- Envases originales: mantener los fármacos en sus cajas y frascos, y evitar cortar los blísteres.