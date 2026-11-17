Esto pasa porque cuando uno se pone los auriculares, crea su propia burbuja, un territorio imaginario alrededor de la persona que altera la distancia que esta mantiene con los demás.

Al aislar o reducir los sonidos ambientales del entorno, el cerebro compensa esa menor información auditiva aumentando la distancia respecto a otras personas en lugares concurridos o en el transporte público y también hace ver la rutina diaria de otra forma, según la música que se escuche.

A veces puede interpretarse como una forma de aislamiento.

Además, combinar la caminata o el ejercicio con la música genera importantes efectos psicológicos y emocionales: primero, que aumenta el estado de ánimo, ayudando a reducir el estrés y la ansiedad mediante un efecto relajante. También aumenta la motivación y distrae la mente de la sensación de cansancio, permitiendo hacer un mejor esfuerzo en las actividades diarias.

Por último, ayuda a bloquear las distracciones externas, permitiendo centrarse en la actividad física o disfrutar de un momento de desconexión, por eso este hábito es una característica que define a personas que respetan su espacio propio, que regulan la interacción social y experimentan las rutinas diarias de forma diferente, aunque pueden caer en el aislamiento.