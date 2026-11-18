García se reunió con los trabajadores y explicó que se trató de un error administrativo que quedará solucionado el jueves, respetando el cálculo con porcentajes de presentismo y asistencia acordado con los afectados.

Algunos trabajadores de la cooperativa recibieron la mitad de lo esperado

A la demora en el pago se sumó esta vez una situación que profundizó el malestar: algunos trabajadores recibieron aproximadamente la mitad de lo que esperaban cobrar, otros percibieron cifras muy inferiores y 4 compañeros directamente no recibieron ningún depósito.

"Han cobrado tarde y encima les han pagado mucho menos de lo que tenían que cobrar. Hay 4 compañeros que no cobraron absolutamente nada", explicó Fernández antes de que se presentara el funcionario municipal.

Algunos trabajadores recibieron aproximadamente la mitad de lo que esperaban cobrar, otros percibieron cifras muy inferiores.

De acuerdo con su relato, los pagos debían acreditarse entre el 10 y el 15 de cada mes, pero esta vez llegaron el 16. Cuando los trabajadores reclamaron por las diferencias, les informaron que debían esperar 5 días hábiles para que se revisara cada situación, pero finalmente se arribó a una promesa de solución por parte de la municipalidad.

No es la primera vez que salen a reclamar. Según Fernández, se trató de la tercera movilización que realizan ante la Municipalidad de Guaymallén por problemas vinculados con sus condiciones de trabajo y el cobro de sus remuneraciones.

Los recuperadores se manifestaron en la puerta del municipio.

Detrás del conflicto hay también una historia laboral que merece atención. Los integrantes de la cooperativa que protagonizan la protesta son trabajadores que anteriormente desarrollaban sus tareas en el basural de Puente de Hierro, que fue cerrado, y que posteriormente continuaron con su actividad en el Centro Verde.