Diferencias en la liquidación de sus ingresos llevaron a los trabajadores de la cooperativa de recuperadores urbanos Aguaribay a realizar una nueva protesta en Guaymallén. Este martes, los integrantes del turno tarde se movilizaron frente al Centro Verde municipal y comenzaron un paro para reclamar por demoras en los pagos y fuertes diferencias entre los montos que esperaban cobrar y los que finalmente recibieron. El secretario de Obras y Servicios Públicos Ramiro García se presentó en el lugar y aseguró que el jueves 19 de noviembre se pagarán las diferencias, con lo que la actividad estaría superada.
Protesta en el Centro Verde de Guaymallén: el municipio aseguró que el jueves pagará las diferencias
Miembros de la cooperativa Aguaribay aseguraron que la Municipalidad incumplió un acuerdo sobre presentismo y depositó menos de lo esperado. El titular de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos señaló que fue un error administrativo
El reclamo tenía varios puntos. Según explicó Florencia Fernández, integrante de la cooperativa, los trabajadores habían acordado con la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de Guaymallén para que sus remuneraciones se calcularan de acuerdo con porcentajes de presentismo y asistencia.
Sin embargo, aseguraron que ese mecanismo no fue respetado y que los depósitos se realizaron tomando como referencia las horas trabajadas. El cambio, sostienen, terminó perjudicando económicamente a buena parte de los integrantes de la cooperativa.
García se reunió con los trabajadores y explicó que se trató de un error administrativo que quedará solucionado el jueves, respetando el cálculo con porcentajes de presentismo y asistencia acordado con los afectados.
Algunos trabajadores de la cooperativa recibieron la mitad de lo esperado
A la demora en el pago se sumó esta vez una situación que profundizó el malestar: algunos trabajadores recibieron aproximadamente la mitad de lo que esperaban cobrar, otros percibieron cifras muy inferiores y 4 compañeros directamente no recibieron ningún depósito.
"Han cobrado tarde y encima les han pagado mucho menos de lo que tenían que cobrar. Hay 4 compañeros que no cobraron absolutamente nada", explicó Fernández antes de que se presentara el funcionario municipal.
De acuerdo con su relato, los pagos debían acreditarse entre el 10 y el 15 de cada mes, pero esta vez llegaron el 16. Cuando los trabajadores reclamaron por las diferencias, les informaron que debían esperar 5 días hábiles para que se revisara cada situación, pero finalmente se arribó a una promesa de solución por parte de la municipalidad.
No es la primera vez que salen a reclamar. Según Fernández, se trató de la tercera movilización que realizan ante la Municipalidad de Guaymallén por problemas vinculados con sus condiciones de trabajo y el cobro de sus remuneraciones.
Detrás del conflicto hay también una historia laboral que merece atención. Los integrantes de la cooperativa que protagonizan la protesta son trabajadores que anteriormente desarrollaban sus tareas en el basural de Puente de Hierro, que fue cerrado, y que posteriormente continuaron con su actividad en el Centro Verde.
En pocas palabras
- Paro en Guaymallén: recuperadores urbanos de la cooperativa Aguaribay reclamaron por recortes en sus pagos.
- Incumplimiento de acuerdo: denunciaron que la Municipalidad no respetó lo pactado sobre presentismo y pagó menos de lo esperado.
- Sin respuestas: la municipalidad informó que el jueves estarán pagadas las diferencias.