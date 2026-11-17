Después con un trapo suave y seco. Si el polvo o la suciedad están muy adheridos a la lámpara, podés usar un paño ligeramente húmedo sin restos de agua. Al momento de limpiar, en lugar de hacerlo como cualquier otra superficie, da suaves palmaditas o toques con el paño sobre la superficie rugosa para evitar que se desprendan trozos o escamas de sal.

En cambio, si la lámpara está muy percudida o junta mugre en sus hendiduras, podés limpiar los relieves con un cepillo pequeño. Sin embargo, nunca tenés que lavar la lámpara directamente con agua ni la sumerjas, ya que el agua disuelve la sal. Tampoco apliques aceites esenciales ni esencias de ningún tipo sobre la piedra.

Es necesario esperar todo el tiempo que se considere necesario hasta que la lámpara se encuentre completamente seca.

Una vez limpia, volvé a colocar la bombilla, enchúfala y enciéndela. Si vas a dejar de usarla por varios días, lo ideal es cubrirla con una bolsa para protegerla de la acumulación de polvo.

Cuánto tiempo tiene que estar prendida para que la limpieza haga efecto

Se recomienda mantenerlas encendidas por lo menos 8 horas al día. También, puedes dejarlas encendidas durante todo el día y la noche, ya que su consumo de energía es relativamente bajo, similar al de una bombilla nocturna.

Es decir, cuanto más tiempo esté prendida la lámpara, más iones negativos se liberarán al ambiente, potenciando sus efectos.