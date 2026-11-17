Dentro del universo del feng shui todo tiene un significado. Los animales que te visitan, las mascotas que llegan al hogar, las decoraciones y, sin duda, el lugar que les designas también significan algo. En este sentido, la lámpara de sal tiene muchísimos beneficios y cuidados.
La lámpara de sal esconde entre sus luces y formas una conexión única con las buenas energías, por eso te contamos cómo hay que quitarle el polvo al momento de limpiarla sin quitarle los beneficios.
Lámpara de sal: cómo limpiarla del polvo sin que pierda sus propiedades y beneficios
Para limpiar el polvo de tu lámpara de sal de forma segura y mantenerla en buen estado, tenes que tener un cuidado especial. Primero que nada, apagá la lámpara, desenchufala de la corriente y sacale la bombilla de luz.
Después con un trapo suave y seco. Si el polvo o la suciedad están muy adheridos a la lámpara, podés usar un paño ligeramente húmedo sin restos de agua. Al momento de limpiar, en lugar de hacerlo como cualquier otra superficie, da suaves palmaditas o toques con el paño sobre la superficie rugosa para evitar que se desprendan trozos o escamas de sal.
En cambio, si la lámpara está muy percudida o junta mugre en sus hendiduras, podés limpiar los relieves con un cepillo pequeño. Sin embargo, nunca tenés que lavar la lámpara directamente con agua ni la sumerjas, ya que el agua disuelve la sal. Tampoco apliques aceites esenciales ni esencias de ningún tipo sobre la piedra.
Una vez limpia, volvé a colocar la bombilla, enchúfala y enciéndela. Si vas a dejar de usarla por varios días, lo ideal es cubrirla con una bolsa para protegerla de la acumulación de polvo.
Cuánto tiempo tiene que estar prendida para que la limpieza haga efecto
Se recomienda mantenerlas encendidas por lo menos 8 horas al día. También, puedes dejarlas encendidas durante todo el día y la noche, ya que su consumo de energía es relativamente bajo, similar al de una bombilla nocturna.
Es decir, cuanto más tiempo esté prendida la lámpara, más iones negativos se liberarán al ambiente, potenciando sus efectos.