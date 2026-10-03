Videos: los goles con los que la Selección argentina golea a Burkina Faso en el Monumental

Con el envión del gol, y la seriedad que caracteriza al equipo, la Selección argentina fue por más. Y rápidamente obtuvo su premio. Gianluca Prestianni jugó para Facundo Medina que no pudo rematar y en el rebote apareció Julián Álvarez.

El Araña la paró de pecho y definió cruzado de zurda. Un defensor la quiso sacar, pero la pelota terminó impactando en Moumoune Diallo, quien la desvió hacia su propio arco.

Prestianni, Nico Paz y Julián Álvarez aumentaron la ventaja

A los 12 minutos llegó el tercero. Prestianni jugó la pared con Lautaro Martínez y quedó de cara al arco. De derecha, cerró el botín de su pie derecho y puso el 3-0 parcial en el estadio Monumental. Este fue el primer gol del futbolista de 20 años con la camiseta de la Selección argentina.

Pasada la primera media hora, llegó el cuarto de la Albiceleste. Alexis Mac Allister habilitó a un Nico Paz que partió habilitado. No pudo de zurda y, en segunda instancia, definió de derecha para volver a convertir (había puesto el 2-0 ante Bolivia).

El quinto llegó a los 36'. Luego de una gran jugada colectiva Julián Álvarez tuvo su buscado y necesitado grito. Tras el pase atrás de Prestianni, el cordobés definió de zurda con el arco a su merced. Sin dudas, un tanto más importante por lo psicológico y emocional que por lo que significa para el partido en sí.