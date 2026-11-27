Aprovechar cada rincón es fundamental cuando se trata de organizar una cocina pequeña. La falta de espacio para guardar utensilios, vajilla y alimentos suele convertirse en un problema, especialmente cuando la mesada termina ocupada por objetos que deberían tener otro lugar. Frente a esta situación, los estantes se presentan como una solución práctica para ganar almacenamiento sin sumar muebles voluminosos ni resignar la decoración. La clave está en instalarlos estratégicamente, aprovechar las paredes y mantener despejada la superficie de trabajo.
Decoración: estos son los mejores lugares para instalar estantes en una cocina pequeña
Una de las alternativas más funcionales es aprovechar el espacio libre sobre la mesada, pero sin colocar los estantes demasiado bajos. Instalar repisas en la pared permite guardar frascos, especias, tazas y pequeños recipientes sin ocupar centímetros de la superficie donde se preparan los alimentos. Lo recomendable es reservar este sector para los elementos de uso frecuente y evitar sobrecargarlo con objetos decorativos.
Otra opción consiste en utilizar las paredes laterales de la heladera. Si existe espacio disponible, se pueden incorporar estantes angostos para organizar frascos, condimentos, recipientes pequeños o accesorios de cocina. Esta ubicación permite aprovechar una superficie que muchas veces queda desaprovechada y libera espacio en los muebles principales.
También es conveniente instalar repisas en las esquinas que quedan vacías. Los estantes esquineros permiten aprovechar sectores difíciles de utilizar con muebles convencionales y ofrecen lugar adicional para colocar tazas, pequeños electrodomésticos o recipientes. Los modelos triangulares o de diseño flotante ayudan a mantener una estética liviana y evitan que el ambiente parezca más reducido, potenciando la decoración de la sala.
Cómo elegir estantes para ganar almacenamiento sin recargar el ambiente
En una cocina de dimensiones reducidas, el diseño de los estantes influye tanto como su ubicación. Los modelos flotantes son una buena alternativa porque prescinden de estructuras voluminosas y generan una sensación visual de mayor amplitud. Los acabados en madera clara, blanco o tonos neutros también ayudan a integrarlos con el resto del mobiliario.
Otra posibilidad es instalar estantes por encima de las puertas o cerca del techo. Estos espacios resultan útiles para guardar elementos que no se necesitan todos los días, como fuentes, moldes, ollas especiales o recipientes grandes. De esta manera, los objetos de uso cotidiano permanecen al alcance de la mano y la mesada queda despejada.
Antes de colocar cualquier repisa, es importante comprobar que la pared soporte el peso de los objetos y utilizar fijaciones adecuadas. También conviene evitar ubicarlas demasiado cerca de la zona de cocción para proteger los utensilios del calor y la grasa.