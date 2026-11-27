Los estantes deben utilizarse estratégicamente en cocinas pequeñas.

También es conveniente instalar repisas en las esquinas que quedan vacías. Los estantes esquineros permiten aprovechar sectores difíciles de utilizar con muebles convencionales y ofrecen lugar adicional para colocar tazas, pequeños electrodomésticos o recipientes. Los modelos triangulares o de diseño flotante ayudan a mantener una estética liviana y evitan que el ambiente parezca más reducido, potenciando la decoración de la sala.

Cómo elegir estantes para ganar almacenamiento sin recargar el ambiente

En una cocina de dimensiones reducidas, el diseño de los estantes influye tanto como su ubicación. Los modelos flotantes son una buena alternativa porque prescinden de estructuras voluminosas y generan una sensación visual de mayor amplitud. Los acabados en madera clara, blanco o tonos neutros también ayudan a integrarlos con el resto del mobiliario.

Otra posibilidad es instalar estantes por encima de las puertas o cerca del techo. Estos espacios resultan útiles para guardar elementos que no se necesitan todos los días, como fuentes, moldes, ollas especiales o recipientes grandes. De esta manera, los objetos de uso cotidiano permanecen al alcance de la mano y la mesada queda despejada.

También podés agregar plantas, como el potus, para mejorar la decoración de la cocina.

Antes de colocar cualquier repisa, es importante comprobar que la pared soporte el peso de los objetos y utilizar fijaciones adecuadas. También conviene evitar ubicarlas demasiado cerca de la zona de cocción para proteger los utensilios del calor y la grasa.