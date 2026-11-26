La orden de detención preventiva fue dictada por la jueza Cristina Eller Pimenta Bernardo, del 5° Juzgado Criminal de Serra, en la región metropolitana de Vitória (Espírito Santo).

Se investigan posibles delitos de tentativa de homicidio, participación en una organización criminal armada, tráfico de drogas y coacción durante un proceso judicial. Las acusaciones todavía deben ser esclarecidas en la Justicia y no representan una condena contra el jugador.

La historia de David Corrêa da Fonseca, el jugador de Vasco Da Gama que fue detenido en Brasil

David Corrêa da Fonseca nació el 17 de octubre de 1995 en Serra, en el estado de Espírito Santo. Se inició en las divisiones inferiores de Rio Branco.

Hay conmoción en Brasil por este jugador del Vasco.

En el 2015 pasó al Vitória. Durante su paso por el club disputó más de 100 partidos y conquistó dos títulos del Campeonato Baiano, en 2016 y 2017.

Tras sus buenas actuaciones pasó al Cruzeiro en el 2018. Allí consiguió dos títulos del Campeonato Mineiro y la Copa de Brasil de ese mismo año.

En 2020 llegó a Fortaleza, donde atravesó uno de los mejores períodos de su carrera.

En enero de 2024, David llegó a Vasco da Gama a préstamo desde Internacional y, por sus buenos rendimientos, el club carioca le compró el pase de manera definitiva. Enfrentó a Boca en las semifinales de la Copa Sudamericana.