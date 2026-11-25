Es una situación que ha llamado mucho la atención de la prensa y los hinchas. La decisión de Unai Emery de dejar un cupo libre en el banco de suplentes contra el Galatasaray, por la Champions -llevando a 11 jugadores en lugar de los 12 permitidos y optando por incluir a dos arqueros- evidencia que Garnacho hoy se encuentra completamente relegado de la rotación del equipo.

Este contexto de escasez de minutos (apenas 95 en toda la temporada) y las reiteradas ausencias en las convocatorias explican el malestar del jugador, que ya se había manifestado de forma similar en el pasado al borrar todo rastro de su paso por el Chelsea en sus redes sociales.

Las declaraciones de Unai Emery reflejan una postura muy firme respecto a la exigencia diaria y la competencia interna en el plantel. Para el entrenador español, la prioridad pasa por el rendimiento en los entrenamientos y la adaptación al funcionamiento colectivo, lo que hoy deja al extremo argentino por detrás de otras alternativas en la consideración.

Garnacho tuvo un mal paso por el Chelsea.

Garnacho no recibió más convocatorias de Scaloni a la Selección argentina

La falta de continuidad en el Aston Villa ha tenido un impacto directo en su carrera a nivel internacional. Su ausencia en las convocatorias de la Selección Argentina -el DT albiceleste, Lionel Scaloni no lo tiene más en cuenta- refleja cómo el ostracismo en su club le ha costado el lugar que supo ganar tras consagrarse campeón de la Copa América 2024, quedando marginado de las listas desde finales de ese año.