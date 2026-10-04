Día Mundial de los animales, la efeméride más destacada del 4 de octubre

San Francisco de Asís: Protector de los animales.

Un día como hoy, pero en 1929, se declaró el Día Mundial de los Animales, por iniciativa de la Organización Mundial de Protección Animal en un congreso celebrado en Viena. El objetivo principal era generar una solución al problema de las especies en peligro de extinción.

Asimismo, con esta conmemoración se recuerda también a San Francisco de Asís, conocido como el santo o patrono de los animales, y dejó como enseñanza a la humanidad que debemos comprender cuál es nuestro lugar en la Tierra, ya que el bienestar de nosotros está integrado al bienestar de todos los animales y al medio ambiente.

Gracias al alcance de esta celebración, muchas personas alrededor del mundo celebran este día y pueden alzar la voz por los animales.

Otras de las efemérides que se conmemoran este domingo.

Otras efemérides importantes sobre este domingo