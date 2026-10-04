Las efemérides nos ayudan a recordar sucesos y tomar conciencia de hechos pasados que marcaron el camino y, gracias a ello, hoy el mundo es lo que es. Te contamos todo sobre este domingo 4 de octubre y qué se conmemora a nivel nacional y mundial.
Día Mundial de los animales, la efeméride más destacada del 4 de octubre
Algunos sucesos y conmemoraciones dejaron huella en la historia del mundo y los de hoy varían entre los animales y otros hechos relevantes
El ducentésimo septuagésimo séptimo día del año marca que a partir de este domingo quedan 88 días para finalizar el año y para ello nada mejor que recordar qué fue lo que pasó un día como hoy.
4 de octubre Día Mundial de los Animales
Los animales son una pieza fundamental del mundo, del ecosistema y la sociedad. Muchos de ellos son los mejores amigos del hombre y como todos nacen iguales ante la vida y tienen los mismos derechos a la existencia, hoy se los celebra.
Un día como hoy, pero en 1929, se declaró el Día Mundial de los Animales, por iniciativa de la Organización Mundial de Protección Animal en un congreso celebrado en Viena. El objetivo principal era generar una solución al problema de las especies en peligro de extinción.
Asimismo, con esta conmemoración se recuerda también a San Francisco de Asís, conocido como el santo o patrono de los animales, y dejó como enseñanza a la humanidad que debemos comprender cuál es nuestro lugar en la Tierra, ya que el bienestar de nosotros está integrado al bienestar de todos los animales y al medio ambiente.
Gracias al alcance de esta celebración, muchas personas alrededor del mundo celebran este día y pueden alzar la voz por los animales.
Otras efemérides importantes sobre este domingo
- Día Internacional del Vodka.
- Día Interamericano de la Radiodifusión.
- Hoy en Argentina se celebra el Día Nacional del Voluntariado.
- Muere en Buenos Aires Mercedes Sosa.
- Nace en Buenos Aires el doctor Marcelo Torcuato de Alvear, presidente del país entre 1922 y 1928.
- Un 4 de octubre la ciudad de Jujuy es tomada por los revolucionarios.
- Nace en Buenos Aires la novelista Silvina Bullrich.
- Nace la cantautora chilena Violeta Parra.
En pocas palabras
- Hoy se celebra: el Día Mundial de los Animales, iniciativa que busca generar conciencia sobre especies en peligro de extinción.
- Origen de la fecha: se oficializó en 1929 por la Organización Mundial de Protección Animal, en honor a San Francisco de Asís.
- Otras efemérides: se conmemora también el Día Internacional del Vodka y el Día Nacional del Voluntariado en Argentina.