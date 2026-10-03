Inglaterra redondeó una goleada histórica sobre Croacia por la UEFA Nations League

A los 20' Gordon recepcionó un centro desde la derecha, metió la pelota al área chica y Bellingham la punteó para el 2 a 0.

A los 38' Anthony Gordon puso de cabeza el 3-0.

A los 44' Bellingham realizó una buena maniobra por izquierda, dio un pase atrás y Bukayo Saka anotó el cuarto gol. ç

En el complemento se acentuaba la superioridad inglesa, ya que a los 7' nuevamente jubo un desborde de Anderson y tras el centro la pelota le quedó a Kane, que anotó su doblete y el 5 a 0 contra una Croacia completamente rendida.

Bukayo Saka hizo dos goles en el triunfazo inglés.

Luka Modric, ídolo croata, salió a los 10 minutos del segundo tiempo, tras un papel muy discreto.

A los 22' Kane enganchó en el área, habilitó a Saka y este hizo el 6 a 0.

A los 41' Morgan Rogers gambeteó al arquero y puso el 7 a 0 final para Inglaterra, que tuvo una gran labor y humilló a los croatas con una tremenda goleada.

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