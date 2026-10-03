Inglaterra redondeó una goleada histórica sobre Croacia por la UEFA Nations League

La selección de Inglaterra dio la nota este sábado al asestarle una goleada histórica por 7 a 0 a Croacia en condición de visitante por la tercera fecha de la UEFA Nations League. El partido se jugó en el HNK Rijeka Stadium Rujevica.
La selección de Inglaterra redondeó una gran goleada sobre Croacia, en condición de visitante, por la tercera fecha de la UEFA Nations League
La selección de Inglaterra dio la nota este sábado al asestarle una goleada histórica por 7 a 0 a Croacia en condición de visitante por la tercera fecha de la UEFA Nations League. El partido se jugó en el HNK Rijeka Stadium Rujevica.
Los orientados por Thomas Tuchel tuvieron un juego atildado en todo el cotejo y ganaron con tantos de Harry Kane (2), Bukayo Saka (2), Jude Bellingham, Anthony Gordon y Morgan Rogers.
A los 8' del primer tiempo Kane abrió el marcador para Inglaterra, tras recibir una precisa habilitación de Bellingham y quedar mano a mano con el arquero Bilic.
A los 20' Gordon recepcionó un centro desde la derecha, metió la pelota al área chica y Bellingham la punteó para el 2 a 0.
A los 38' Anthony Gordon puso de cabeza el 3-0.
A los 44' Bellingham realizó una buena maniobra por izquierda, dio un pase atrás y Bukayo Saka anotó el cuarto gol. ç
En el complemento se acentuaba la superioridad inglesa, ya que a los 7' nuevamente jubo un desborde de Anderson y tras el centro la pelota le quedó a Kane, que anotó su doblete y el 5 a 0 contra una Croacia completamente rendida.
Luka Modric, ídolo croata, salió a los 10 minutos del segundo tiempo, tras un papel muy discreto.
A los 22' Kane enganchó en el área, habilitó a Saka y este hizo el 6 a 0.
A los 41' Morgan Rogers gambeteó al arquero y puso el 7 a 0 final para Inglaterra, que tuvo una gran labor y humilló a los croatas con una tremenda goleada.