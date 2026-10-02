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UEFA Nations League

UEFA Nations League: Francia e Italia jugaron un gran partido, pero no se sacaron ventajas

Las selecciones de Francia e Italia jugaron un partidazo en el Stade de France y empataron por la UEFA Nations League

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Daniel Maldini, volante de Italia, lucha por el balón con Dembélé.

Daniel Maldini, volante de Italia, lucha por el balón con Dembélé.

Las selecciones de Francia e Italia le dieron forma a un partidazo en el Stade de France y empataron por la tercera fecha de la UEFA Nations League. Los arqueros Mike Maignan y Gianluigi Donnarumma se destacaron en el encuentro.

El conjunto dirigido por Zinedine Zidane venía de dos triunfos ante Turquía y Bélgica, mientras que los Azzurros ratificaron su buen momento tras sobreponerse a un trámite adverso.

Olise, el autor del gol de Francia, es abrazado por Cherki.

Olise, el autor del gol de Francia, es abrazado por Cherki.

A los 9 minutos del primer tiempo Michael Kayode asistió a Moise Kean, remató al arco y su tiro fue atajado por Maignan.

Un remate de Michael Olise dio en el travesaño y se salvaban los orientados por Roberto Mancini.

Davide Frattesi estaba cerca de marcae para la Azzurra y el tiro pasó muy cerca del poste derecho galo.

En el complemento Donnarumma contuvo un doble remate de Desire Doué y Ousmane Dembélé, y posteriormente voló ante otro disparo de Olise.

A los 10 minutos Olise ejecutó con precisión un tiro libre al ángulo superior izquierdo para marcar el 1 a 0.

Posteriorente Lucas Da Cunha no logró controlar la entrega de Adrien Rabiot, permitiendo que Alessandro Bastoni robara el balón y definiera con efectividad para sellar el 1 a 1 definitivo.

Ambos porteros evitaron la caída de sus marcos en el tramo final con intervenciones ante Rabiot y Kean.

Bélgica logró su segunda victoria en el certamen tras golear a Turquía por 3 a 0 en Lieja.

Kevin De Bruyne marcó un doblete compuesto por una jugada individual con caño incluido en la primera mitad y un remate desde fuera del área en el complemento.

Sobre el cierre del partido, Romelu Lukaku convirtió el tercer tanto para lograr las 94 anotaciones a nivel internacional.

Resultados de la UEFA Nations League:

  • Bosnia 1-1 Suecia

  • Polonia 6-0 Rumania

  • Hungría 1-0 Georgia
  • Ucrania 0-2 Irlanda del Norte
  • Chipre 2-0 Armenia
  • Letonia 1-2 Montenegro
  • Kazajistán 1-2 Moldavia
  • Islas Feroe 1-1 Eslovaquia

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