UEFA Nations League: Francia e Italia jugaron un gran partido, pero no se sacaron ventajas

Un remate de Michael Olise dio en el travesaño y se salvaban los orientados por Roberto Mancini.

Davide Frattesi estaba cerca de marcae para la Azzurra y el tiro pasó muy cerca del poste derecho galo.

En el complemento Donnarumma contuvo un doble remate de Desire Doué y Ousmane Dembélé, y posteriormente voló ante otro disparo de Olise.

A los 10 minutos Olise ejecutó con precisión un tiro libre al ángulo superior izquierdo para marcar el 1 a 0.

Posteriorente Lucas Da Cunha no logró controlar la entrega de Adrien Rabiot, permitiendo que Alessandro Bastoni robara el balón y definiera con efectividad para sellar el 1 a 1 definitivo.

Ambos porteros evitaron la caída de sus marcos en el tramo final con intervenciones ante Rabiot y Kean.

Bélgica logró su segunda victoria en el certamen tras golear a Turquía por 3 a 0 en Lieja.

Kevin De Bruyne marcó un doblete compuesto por una jugada individual con caño incluido en la primera mitad y un remate desde fuera del área en el complemento.

Sobre el cierre del partido, Romelu Lukaku convirtió el tercer tanto para lograr las 94 anotaciones a nivel internacional.

Resultados de la UEFA Nations League: