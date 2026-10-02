UEFA Nations League: Francia e Italia jugaron un gran partido, pero no se sacaron ventajas

Las selecciones de Francia e Italia le dieron forma a un partidazo en el Stade de France y empataron por la tercera fecha de la UEFA Nations League. Los arqueros Mike Maignan y Gianluigi Donnarumma se destacaron en el encuentro.
Las selecciones de Francia e Italia jugaron un partidazo en el Stade de France y empataron por la UEFA Nations League
Las selecciones de Francia e Italia le dieron forma a un partidazo en el Stade de France y empataron por la tercera fecha de la UEFA Nations League. Los arqueros Mike Maignan y Gianluigi Donnarumma se destacaron en el encuentro.
El conjunto dirigido por Zinedine Zidane venía de dos triunfos ante Turquía y Bélgica, mientras que los Azzurros ratificaron su buen momento tras sobreponerse a un trámite adverso.
A los 9 minutos del primer tiempo Michael Kayode asistió a Moise Kean, remató al arco y su tiro fue atajado por Maignan.
Un remate de Michael Olise dio en el travesaño y se salvaban los orientados por Roberto Mancini.
Davide Frattesi estaba cerca de marcae para la Azzurra y el tiro pasó muy cerca del poste derecho galo.
En el complemento Donnarumma contuvo un doble remate de Desire Doué y Ousmane Dembélé, y posteriormente voló ante otro disparo de Olise.
A los 10 minutos Olise ejecutó con precisión un tiro libre al ángulo superior izquierdo para marcar el 1 a 0.
Posteriorente Lucas Da Cunha no logró controlar la entrega de Adrien Rabiot, permitiendo que Alessandro Bastoni robara el balón y definiera con efectividad para sellar el 1 a 1 definitivo.
Ambos porteros evitaron la caída de sus marcos en el tramo final con intervenciones ante Rabiot y Kean.
Bélgica logró su segunda victoria en el certamen tras golear a Turquía por 3 a 0 en Lieja.
Kevin De Bruyne marcó un doblete compuesto por una jugada individual con caño incluido en la primera mitad y un remate desde fuera del área en el complemento.
Sobre el cierre del partido, Romelu Lukaku convirtió el tercer tanto para lograr las 94 anotaciones a nivel internacional.
Polonia 6-0 Rumania