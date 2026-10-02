Hasta el 13 de octubre se extenderá el plazo de inscripción a la 6ª edición de los Premios Obrar Federal, reconocimiento del Consejo Publicitario Argentino a las mejores comunicaciones de bien público y con impacto positivo. Podrán postularse aquellos casos que aborden temáticas de interés regional, provincial o local, dirigidos especialmente a audiencias argentinas fuera del AMBA.
Continúan abiertas las inscripciones para los Premios Obrar Federal 2026 del Consejo Publicitario Argentino
Reconocimiento a las campañas de comunicación de bien público y con impacto positivo generadas por empresas, pymes, organizaciones, instituciones y organismos, dirigidas especialmente a audiencias argentinas fuera del AMBA
En la edición 2025 se destacaron iniciativas de la región como las campañas “Desprendete del miedo” de LALCEC Cipolletti (Río Negro) y “Hagamos un buen uso de la guardia” impulsada por el Hospital de Junín de los Andes, el Centro de Iniciación Artística n°3 y la Municipalidad de Junín de los Andes (Neuquén).
En ese marco, la Sesión de Jurado Final 2026 se realizará de manera presencial en la ciudad de Neuquén a fines de noviembre, donde representantes locales y referentes de la industria y la comunicación de todo el país se reunirán para evaluar los casos presentados.
¿Quiénes pueden participar?
Pueden participar aquellas acciones o campañas de comunicación que transmitan mensajes de impacto positivo, difundan valores que transformen las realidades sociales, económicas y/o ambientales, y hayan sido implementadas en el período que va desde el 1 de enero de 2025 hasta el último día disponible de inscripción.
La convocatoria invita a todos aquellos casos del territorio de nuestro país que se enmarquen en las siguientes categorías:
- Grandes Empresas
- Pymes
- Organizaciones de la Sociedad Civil
- Instituciones
- Comunicación interna, voluntariado y programas
- Activaciones
- Contenidos con impacto positivo (género ficción, documental, educativo y/o periodístico)
¿Cómo participar?
Para inscribir un caso, los participantes deberán ingresar en https://federal.premiosobrar.org/ y presentar un caso de comunicación que resuma la iniciativa realizada a través de un video de máximo 2 minutos o una pieza gráfica estilo board. Se deberá incluir allí el diagnóstico de la problemática y objetivos de la campaña, la estrategia creativa (cómo fue implementada y a través de qué medios o soportes se difundió) y qué impacto tuvo (resultados obtenidos).
Algunos de los casos destacados de la quinta edición fueron:
- “Sueños de radio” - Cadena 3 (Córdoba)
- “Desprendete del miedo” - LALCEC Cipolletti (Río Negro)
- “No tiremos más comida” - Proyecto Alimendar (Posadas, Misiones)
- “Un pequeño cambio, un gran resultado” - Fundación Alimentaris (Santiago del Estero)
- “Hagamos un buen uso de la guardia” - Hospital de Junín de los Andes, Centro de Iniciación Artística N°3 y Municipalidad de Junín de los Andes (Neuquén)
En pocas palabras
- Premios Obrar Federal: continúan abiertas las inscripciones para la 6ª edición del reconocimiento del Consejo Publicitario Argentino.
- Participación: se premian campañas de comunicación de bien público y con impacto positivo dirigidas a audiencias fuera del AMBA.
- Postulación: el plazo cierra el 13 de octubre; la inscripción se realiza en federal.premiosobrar.org.