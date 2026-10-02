Continúan abiertas las inscripciones para los Premios Obrar Federal 2026 del Consejo Publicitario Argentino

El Consejo Publicitario Argentino durante la entrega de los Premios Obrar 2025.

¿Quiénes pueden participar?

Pueden participar aquellas acciones o campañas de comunicación que transmitan mensajes de impacto positivo, difundan valores que transformen las realidades sociales, económicas y/o ambientales, y hayan sido implementadas en el período que va desde el 1 de enero de 2025 hasta el último día disponible de inscripción.

La convocatoria invita a todos aquellos casos del territorio de nuestro país que se enmarquen en las siguientes categorías:

Grandes Empresas

Pymes

Organizaciones de la Sociedad Civil

Instituciones

Comunicación interna, voluntariado y programas

Activaciones

Contenidos con impacto positivo (género ficción, documental, educativo y/o periodístico)

¿Cómo participar?

Para inscribir un caso, los participantes deberán ingresar en https://federal.premiosobrar.org/ y presentar un caso de comunicación que resuma la iniciativa realizada a través de un video de máximo 2 minutos o una pieza gráfica estilo board. Se deberá incluir allí el diagnóstico de la problemática y objetivos de la campaña, la estrategia creativa (cómo fue implementada y a través de qué medios o soportes se difundió) y qué impacto tuvo (resultados obtenidos).

Algunos de los casos destacados de la quinta edición fueron: