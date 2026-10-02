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Fuera del AMBA

Continúan abiertas las inscripciones para los Premios Obrar Federal 2026 del Consejo Publicitario Argentino

Reconocimiento a las campañas de comunicación de bien público y con impacto positivo generadas por empresas, pymes, organizaciones, instituciones y organismos, dirigidas especialmente a audiencias argentinas fuera del AMBA

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
Se pueden presentar a los premios del Consejo Publicitario Argentino personas, empresas o instituciones del interior del país.

Se pueden presentar a los premios del Consejo Publicitario Argentino personas, empresas o instituciones del interior del país.

Hasta el 13 de octubre se extenderá el plazo de inscripción a la 6ª edición de los Premios Obrar Federal, reconocimiento del Consejo Publicitario Argentino a las mejores comunicaciones de bien público y con impacto positivo. Podrán postularse aquellos casos que aborden temáticas de interés regional, provincial o local, dirigidos especialmente a audiencias argentinas fuera del AMBA.

En la edición 2025 se destacaron iniciativas de la región como las campañas “Desprendete del miedo” de LALCEC Cipolletti (Río Negro) y “Hagamos un buen uso de la guardia” impulsada por el Hospital de Junín de los Andes, el Centro de Iniciación Artística n°3 y la Municipalidad de Junín de los Andes (Neuquén).

En ese marco, la Sesión de Jurado Final 2026 se realizará de manera presencial en la ciudad de Neuquén a fines de noviembre, donde representantes locales y referentes de la industria y la comunicación de todo el país se reunirán para evaluar los casos presentados.

El Consejo Publicitario Argentino durante la entrega de los Premios Obrar 2025.

El Consejo Publicitario Argentino durante la entrega de los Premios Obrar 2025.

¿Quiénes pueden participar?

Pueden participar aquellas acciones o campañas de comunicación que transmitan mensajes de impacto positivo, difundan valores que transformen las realidades sociales, económicas y/o ambientales, y hayan sido implementadas en el período que va desde el 1 de enero de 2025 hasta el último día disponible de inscripción.

La convocatoria invita a todos aquellos casos del territorio de nuestro país que se enmarquen en las siguientes categorías:

  • Grandes Empresas
  • Pymes
  • Organizaciones de la Sociedad Civil
  • Instituciones
  • Comunicación interna, voluntariado y programas
  • Activaciones
  • Contenidos con impacto positivo (género ficción, documental, educativo y/o periodístico)

¿Cómo participar?

Para inscribir un caso, los participantes deberán ingresar en https://federal.premiosobrar.org/ y presentar un caso de comunicación que resuma la iniciativa realizada a través de un video de máximo 2 minutos o una pieza gráfica estilo board. Se deberá incluir allí el diagnóstico de la problemática y objetivos de la campaña, la estrategia creativa (cómo fue implementada y a través de qué medios o soportes se difundió) y qué impacto tuvo (resultados obtenidos).

Algunos de los casos destacados de la quinta edición fueron:

  • “Sueños de radio” - Cadena 3 (Córdoba)
  • “Desprendete del miedo” - LALCEC Cipolletti (Río Negro)
  • “No tiremos más comida” - Proyecto Alimendar (Posadas, Misiones)
  • “Un pequeño cambio, un gran resultado” - Fundación Alimentaris (Santiago del Estero)
  • “Hagamos un buen uso de la guardia” - Hospital de Junín de los Andes, Centro de Iniciación Artística N°3 y Municipalidad de Junín de los Andes (Neuquén)

En pocas palabras

  • Premios Obrar Federal: continúan abiertas las inscripciones para la 6ª edición del reconocimiento del Consejo Publicitario Argentino.
  • Participación: se premian campañas de comunicación de bien público y con impacto positivo dirigidas a audiencias fuera del AMBA.
  • Postulación: el plazo cierra el 13 de octubre; la inscripción se realiza en federal.premiosobrar.org.
Resumen generado por Thinkindot AI

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