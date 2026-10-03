Se juegan los últimos 18 hoyos del Abierto del Oeste de golf en el Club de Campo Mendoza

El cordobés de 27 años es a la vez el mejor aficionado de la competencia con 203 golpes (-13) y lleva 4 impactos sobre sus 4 escoltas que son Maxi Godoy (68), Miguel Carballo (65) y otros dos amateurs: Mateo Pulcini (68) y Leandro Mihaich (70). Todos acumulan un score de 207 antes de los 18 hoyos finales.

El campeón del Abierto del Oeste de golf se define este domingo.

En el puesto 6 con 210 de score acumulado aparece Julián Etulain (69) y un escalón por debajo en el leaderboard con 211 comparten el 7mo lugar Mateo Fernández de Oliveira (67), Jorge Monroy (70) y Franco Romero (68).