Segundo Oliva Pinto hizo una tercera vuelta de 68 golpes y estiró su ventaja en la cima del Abierto del Oeste de golf que culminará este domingo en el Club de Campo Mendoza.
Se juegan los últimos 18 hoyos del Abierto del Oeste de golf en el Club de Campo Mendoza
Segundo Oliva Pinto, aficionado, estiró su ventaja en la cima del Abierto del Oeste de golf que culminará este domingo en el Club de Campo Mendoza.
El cordobés de 27 años es a la vez el mejor aficionado de la competencia con 203 golpes (-13) y lleva 4 impactos sobre sus 4 escoltas que son Maxi Godoy (68), Miguel Carballo (65) y otros dos amateurs: Mateo Pulcini (68) y Leandro Mihaich (70). Todos acumulan un score de 207 antes de los 18 hoyos finales.
En el puesto 6 con 210 de score acumulado aparece Julián Etulain (69) y un escalón por debajo en el leaderboard con 211 comparten el 7mo lugar Mateo Fernández de Oliveira (67), Jorge Monroy (70) y Franco Romero (68).
Finalmente, cerrando el Top 10 del campeonato, está Nelson Ledesma (65) con un acumulado de 212.
Las posiciones del Abierto del Oeste de golf
Los mejores mendocinos del Abierto del Oeste de golf
Pablo Bernal hizo una tercera vuelta de 72 golpes, comparte el puesto 13 con 214 golpes y es el mendocino mejor ubicado en el Abierto del Oeste de golf.
Las salidas de la última vuelta
Más atrás, con un score de 218 y compartiendo el puesto 23, está otro comprovinciano que es Andy Benenati quien tuvo un sábado irregular y firmó una tarjeta de 75 impactos.
En pocas palabras
- Segundo Oliva Pinto: Lidera el Abierto del Oeste de golf en Mendoza con 13 golpes bajo el par.
- Punteros afianzados: El cordobés mantiene una ventaja de 4 golpes sobre sus perseguidores inmediatos.
- Definición el domingo: La competencia culminará este domingo en el Club de Campo Mendoza.