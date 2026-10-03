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Colidio no jugará contra Boca y estalló de bronca contra Conmebol: "Injustamente estoy..."

Facundo Colidio no podrá jugar contra Boca por Copa Sudamericana y manifestó su enojo por la situación

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Facundo Colidio no podrá jugar ante Boca por las semifinales de la Copa Sudamericana.

Facundo Colidio no podrá jugar ante Boca por las semifinales de la Copa Sudamericana.

El deseo de Facundo Colidio de enfrentar a Boca en las semifinales de la Copa Sudamericana se vio frustrado por una cuestión reglamentaria. El delantero, hincha de River y con un fugaz paso por las Inferiores del Xeneize, no podrá aplicar la inexorable "Ley del ex".

La inhabilitación del atacante no se debe a una sanción, sino a un error de timing burocrático de la dirigencia de Vasco da Gama. Un retraso de apenas tres horas en el envío de la documentación firmada obligó al Millonario a mantenerlo en su nómina oficial de Conmebol, dejándolo imposibilitado de vestir otra camiseta en la fase final.

La frustración de Facundo Colidio: "Injustamente, estoy afuera"

Sin ocultar su decepción por una situación que ya no tiene vuelta atrás Facundo Colidio, que acumula tres goles y dos asistencias en ocho partidos con Vasco da Gama, expresó su enojo tras los intentos fallidos de la dirigencia por revertir la medida.

"Insistí mucho con los cuartos de final, con los octavos de final. Cuando llegué a Vasco fue para poder jugar contra Olimpia y no llegué por un reglamento de Conmebol", manifestó en una entrevista con TNT Sports Brasil.

El atacante profundizó en las inconsistencias del caso y criticó con dureza el reglamento de la Confederación Sudamericana de Fútbol.

"Injustamente, estoy afuera. Es algo que Conmebol debería rever en ese reglamento porque lo entiendo, pero yo no llegué a jugar con River octavos de final. Es ilógico que no pueda jugar con Vasco", protestó Colidio, resignado.

"Intentamos hablar, mandar comunicados, pruebas, pero bueno, es burocracia", sentenció el delantero lamentando que deberá mirar el cruce decisivo desde afuera.

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