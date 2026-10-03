Colidio no jugará contra Boca y estalló de bronca contra Conmebol: "Injustamente estoy..."

"Insistí mucho con los cuartos de final, con los octavos de final. Cuando llegué a Vasco fue para poder jugar contra Olimpia y no llegué por un reglamento de Conmebol", manifestó en una entrevista con TNT Sports Brasil.

El atacante profundizó en las inconsistencias del caso y criticó con dureza el reglamento de la Confederación Sudamericana de Fútbol.

"Injustamente, estoy afuera. Es algo que Conmebol debería rever en ese reglamento porque lo entiendo, pero yo no llegué a jugar con River octavos de final. Es ilógico que no pueda jugar con Vasco", protestó Colidio, resignado.

"Intentamos hablar, mandar comunicados, pruebas, pero bueno, es burocracia", sentenció el delantero lamentando que deberá mirar el cruce decisivo desde afuera.