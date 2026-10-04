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Scaloni sobre la despedida de Messi de la Selección argentina: "Lo que él transmite no se lo vi a nadie"

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, elogió una vez más al astro Lionel Messi. Dio una conferencia de prensa tras la goleada 7 a 0 sobre Burkina Faso

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Lionel Scaloni está con sus colaboradores de la Selección argentina, Walter Samuel y Pablo Aimar.

Lionel Scaloni está con sus colaboradores de la Selección argentina, Walter Samuel y Pablo Aimar.

El técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni, habló este sábado de la despedida de la Albiceleste del astro Lionel Messi y lo elogió una vez más. El DT dio una conferencia de prensa tras la goleada 7 a 0 sobre Burkina Faso, en el Monumental, en un amistoso correspondiente a la fecha FIFA.

Messi tendrá su despedida este martes desde las 20 en el Monumental ante Benín.

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Scaloni elogió una vez más a Messi.

Qué dijo Scaloni sobre la despedida de Messi de la Selección argentina

"El martes imagino mucha emoción con Leo (Messi). Va a ser un día inolvidable para todos y agradezco ser parte de eso. Va a ser su día y el de los chicos que compartieron con él. Yo seré un espectador desde el banco,. Nos quedan dos entrenamientos con él y esperemos disfrutarlo. Si hubiesen habido cinco Monumentales se hubiesen llenado", comenzó diciendo Scaloni.

Luego añadió: "¿Qué le voy a decir? De Leo ya está todo dicho. Siempre se habló de la nostalgia de cuando no esté. Ahora no va a estar. La sensación de tenerlo, lo que él transmite no se lo vi a nadie. Eso es lo que más vamos a extrañar. La Selección seguirá estando, lógicamente sin él no va a ser lo mismo".

También fue consultado sobre la goleada sobre Burkina Faso y dijo: "El primer tiempo fue bueno, lo afrontamos bastante serio. En el segundo, con los cambios, les dimos más minutos a los más jóvenes, con alguno que debutó. Hay que darles más tiempo a ellos. El partido daba para que lo puedan hacer, siempre respetando al rival, pero en un contexto habitual, en un partido más cerrado, tal vez no hubiesen entrado".

Por último se refirió al recambio que hay en la Albiceleste al decir: "Todos los chicos jóvenes aportan frescura, ganas de querer estar. A (Leonel) Flores hay que llevarlo poco a poco. Hay que cuidarlo a él y a todos los chicos, que no tienen por qué cargarse responsabilidad con una camiseta como la de Argentina. Nos darán alegrías, pero hay que llevarlos poco a poco".

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