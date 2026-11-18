Terminar de lavar los platos después de comer, extender un repasador sobre la mesada y apoyar los vasos y platos boca abajo para que se escurran es uno de los hábitos más arraigados en las cocinas argentinas. Es una costumbre que pasa de generación en generación con la buena intención de evitar que entre polvo o bichos mientras la vajilla se seca.
Sin embargo, los especialistas en bromatología e higiene doméstica advierten que dejar los vasos secando boca abajo es un error serio. Lejos de mantener la vajilla limpia, esta práctica encierra la humedad, genera ese típico olor a encierro en los vasos y convierte el borde donde apoyamos la boca en un foco de contaminación.
Qué pasa cuando apoyás los vasos boca abajo sobre un repasador
El problema principal de secar los vasos boca abajo radica en la falta de ventilación. Cuando el vidrio húmedo queda apoyado contra la tela del repasador o directo sobre el mármol de la mesada, se crea un espacio hermético donde el aire no circula.
Esa combinación de humedad estancada, oscuridad y temperatura ambiente genera dos consecuencias inmediatas:
- Caldo de cultivo para bacterias: De acuerdo con un informe de la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria, los repasadores y las esponjas de cocina son el principal reservorio de bacterias peligrosas como la Salmonella, la Escherichia coli (E. coli) y la Campylobacter. En un entorno húmedo, estos microorganismos pueden sobrevivir hasta dos semanas.
- Contaminación directa en el borde del vaso: Al apoyar el vaso invertido, el borde superior —que luego entra en contacto directo con la boca al tomar agua— queda presionado contra las fibras del trapo, absorbiendo cualquier germen o resto de suciedad acumulada en la tela.
Además, si la vajilla pasa horas allí y se vuelve a guardar en la alacena sin haberse evaporado por completo el agua interior, el mal olor y la humedad se trasladan al resto de los utensilios.
Cuál es la forma correcta de secar los platos y vasos
Para evitar riesgos sanitarios en la cocina, el objetivo siempre debe ser que el agua se evapore rápido gracias a la circulación de aire. Los expertos recomiendan dos métodos seguros:
- Usar un escurridor de vajilla ventilado: Las rejillas de metal o plástico con ranuras están diseñadas específicamente para que el aire pase por debajo y por dentro de los vasos y platos, permitiendo que se sequen de manera uniforme sin tocar superficies húmedas.
- Secar a mano y guardar al instante: Si preferís secar con un repasador de cocina, hacelo apenas terminás de enjuagar, usando un paño completamente seco y limpio, y guardá la vajilla directo en la alacena sin dejarla apoyada sobre la mesada.
En pocas palabras
- Bacterias peligrosas: Dejar vasos secando boca abajo fomenta la proliferación de Salmonella, E. coli y Campylobacter en ambientes húmedos.
- Ventilación es clave: La falta de aire en la mesada o sobre repasadores genera humedad, mal olor y contamina el borde del vaso.
- Métodos seguros: Utilizar escurridor ventilado o secar a mano con paño limpio y guardar de inmediato son las alternativas recomendadas.