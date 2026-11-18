Sin embargo, los especialistas en bromatología e higiene doméstica advierten que dejar los vasos secando boca abajo es un error serio. Lejos de mantener la vajilla limpia, esta práctica encierra la humedad, genera ese típico olor a encierro en los vasos y convierte el borde donde apoyamos la boca en un foco de contaminación.

Qué pasa cuando apoyás los vasos boca abajo sobre un repasador

El problema principal de secar los vasos boca abajo radica en la falta de ventilación. Cuando el vidrio húmedo queda apoyado contra la tela del repasador o directo sobre el mármol de la mesada, se crea un espacio hermético donde el aire no circula.