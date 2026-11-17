Martínez tuvo una molestia muscular que lo marginó durante varias semanas de las canchas. No pudo estar en la parte final de este 2026 y no fue convocado a la Selección argentina, a la que no volverá hasta la próxima fecha FIFA, programada para marzo del año entrante.

El posteo de Lautaro Martínez en las redes sociales

El delantero dijo en Instagram: "Contento de estar de vuelta entrenando con mis compañeros de equipo".

El Toro aspira a estar en la convocatoria para el partido de visitante contra el Atalanta, programado para el domingo 22 de noviembre.

El Inter de Milán se quedó sin su capitán supo suplirlo bien, sin sobresaltos ni sufrimientos, ya que en los 7 encuentros que disputó en la Serie A y la UEFA Champions League, ganó 6 y perdió tan solo uno, ante el A. C. Milan por 3-1; además, quedó segundo, con 28 puntos en la liga principal, por debajo de la Lazio, primera con 29.