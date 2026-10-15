La Selección argentina y el Inter pierden a Lautaro Martínez: todos los detalles de su lesión

Aunque desde el Inter prefirieron no detallar plazos exactos de rehabilitación, los tiempos habituales para este tipo de afecciones descartan su presencia en la competencia durante al menos un mes.

Esta baja representa un verdadero dolor de cabeza para la estructura del elenco lombardo, que deberá encarar una seguidilla cargadísima de compromisos decisivos sin su máximo referente.

En las próximas semanas, el Inter afrontará cruces determinantes tanto en la Serie A como en la Champions League: no podrá contar con su goleador para los partidos ante Bologna, Shakhtar Donetsk, Fiorentina, Venezia, el clásico de Milán, Feyenoord y Como.

La ausencia golpea de lleno en el mejor momento del ex Racing en lo que va del semestre deportivo. Con un registro de seis goles y una asistencia en apenas siete presentaciones, el Toro venía siendo la carta ganadora indiscutida del ataque italiano, obligando ahora al cuerpo técnico a emparchar la delantera en plena competencia sin la presencia de su capitán.

Lautaro Martínez podría perderse la próxima fecha FIFA.

La Selección argentina en alerta por Lautaro Martínez

El impacto del diagnóstico trasciende las fronteras italianas y sacude directamente la planificación de la Selección argentina.

Al confirmarse el parate forzoso, Martínez quedaría marginado de la próxima ventana internacional pautada entre el 9 y el 17 de noviembre, una cita en la que la Albiceleste buscaba seguir aceitando su funcionamiento colectivo.

Para dicha ventana de noviembre, la Asociación del Fútbol Argentino afina detalles logísticos para sellar dos compromisos preparatorios de calibre: un clásico rioplatense frente a Uruguay, con serias chances de disputarse sobre el césped de La Bombonera, y un cotejo posterior ante Costa Rica. La ausencia forzará al cuerpo técnico a evaluar alternativas en los metros finales ante rivales exigentes.