La despedida de Messi: cuándo vuelve a jugar la Selección argentina tras la goleada a Burkina Faso

AFA tomó nota de la situación y decidió homenejear al mejor jugador del mundo. Es por esto que este martes, desde las 20 ante Benín, el 10 tendrá su The Last Dance.

Se espera que el estadio Monumental sea escenario de una fiesta que quedará grabad a fuego en la historia del deporte más poopular del mundo.

Lionel Messi llegó al país

Antes de lo esperado, Lionel Messi llegó este viernes a Rosario junto a su familia y se espera que el domingo se sume a la Selección argentina para su partido de despedida.

Además del capitán, ese día también se incorporarán Giovanni Lo Celso y Rodrigo De Paul, quienes solo fueron citados al último encuentro. En tanto, Nicolás Otamendi también se sumará al plantel de Scaloni recién para la última fecha de los tres amistosos jugados por Argentina.

El defensor central de 38 años, con actualidad en River, ya se retiró del combinado nacional y tendrá su última función ante el público en el Monumental.