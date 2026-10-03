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La despedida de Messi: cuándo vuelve a jugar la Selección argentina tras la goleada a Burkina Faso

La Selección argentina goleó a Burkina Faso y ya piensa en su próximo compromiso, el cual significará la despedida de Lionel Messi

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Lionel Messi tendrá su despedida de la Selección argentina.

Lionel Messi tendrá su despedida de la Selección argentina.

La Selección argentina goleó a Bolivia y Burkina Faso en sus dos primeros amistosos post Mundial 2026. De la mano de un Lionel Scaloni que tiene todo encaminado para su renovación, la Albiceleste comenzó un nuevo ciclo de cara a la Copa del Mundo del 2030.

El calendario del seleccionado nacional continuará con un tercer partido. El segundo de esta fecha FIFA en el estadio Monumental. Este será el próximo martes, ante Benín, en lo que será la emotiva despedida de Lionel Messi.

Lionel Messi tendrá su merecida despedida

Lionel Messi le puso punto final a su ciclo como jugador de la Selección argentina. Tras el Mundial 2026 el capitán de la Albiceleste publicó un emotivo posteo en redes sociales, donde comunicó su decisión.

AFA tomó nota de la situación y decidió homenejear al mejor jugador del mundo. Es por esto que este martes, desde las 20 ante Benín, el 10 tendrá su The Last Dance.

Se espera que el estadio Monumental sea escenario de una fiesta que quedará grabad a fuego en la historia del deporte más poopular del mundo.

Lionel Messi llegó al país

Antes de lo esperado, Lionel Messi llegó este viernes a Rosario junto a su familia y se espera que el domingo se sume a la Selección argentina para su partido de despedida.

Además del capitán, ese día también se incorporarán Giovanni Lo Celso y Rodrigo De Paul, quienes solo fueron citados al último encuentro. En tanto, Nicolás Otamendi también se sumará al plantel de Scaloni recién para la última fecha de los tres amistosos jugados por Argentina.

El defensor central de 38 años, con actualidad en River, ya se retiró del combinado nacional y tendrá su última función ante el público en el Monumental.

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