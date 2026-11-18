Algunos estábamos terminando el colegio. Otros comenzábamos la universidad, descubrían su primer trabajo o simplemente disfrutaban de esas tardes interminables frente a una consola, cuando la mayor preocupación era llegar a casa, encender la televisión y continuar aquella misión que habíamos dejado pendiente.

El mundo era diferente. Instagram apenas comenzaba a conquistar nuestras vidas, TikTok todavía no existía, la inteligencia artificial generativa parecía ciencia ficción Y la PlayStation 3 compartía protagonismo con una Xbox 360 que hoy muchos recordamos con nostalgia.

Fue entonces, el 17 de septiembre de 2013, cuando Rockstar Games lanzó Grand Theft Auto V.

Nadie podía imaginar que aquella aventura protagonizada por Michael, Franklin y Trevor se convertiría en uno de los fenómenos más importantes de la historia del entretenimiento.

Para los no creyentes, hablamos de una facturación de varios miles de millones de dólares. Un solo juego, pero de eso vamos a hablar luego.

Pasaron trece años.

Trece años en los que cambiamos de teléfonos, de consolas, de trabajos y, en muchos casos, de ciudades. Algunos formaron familias. Otros perdieron personas importantes. Muchos dejaron atrás aquella habitación donde pasaban horas jugando.

Hay algo extraordinario: el videojuego que nos acompañó en una etapa de nuestras vidas sigue siendo parte de nuestra historia.

Y mañana, 19 de noviembre de 2026, millones de personas volverán a sentarse frente a una pantalla para descubrir Grand Theft Auto VI.

Quizás con menos tiempo libre y quizás con más responsabilidades. Pero, seguramente, con una emoción muy parecida a la de aquel adolescente que descubrió por primera vez que podía recorrer una ciudad virtual sin que nadie le dijera exactamente qué hacer.

Porque hay videojuegos que compramos, disfrutamos y olvidamos.

Y hay otros que se convierten en recuerdos de nuestra vida.

Grand Theft Auto pertenece a esta segunda categoría.

De unos pocos píxeles a conquistar el mundo

Para comprender la importancia de este lanzamiento tenemos que viajar todavía más atrás.

En 1997, un estudio escocés llamado DMA Design, que años después se convertiría en Rockstar North, lanzó el primer Grand Theft Auto.

La propuesta parecía sencilla: un videojuego con una perspectiva aérea, ciudades representadas mediante gráficos bidimensionales y una mecánica tan provocadora como innovadora para su época. Los jugadores podían robar vehículos, cumplir misiones para organizaciones criminales y recorrer escenarios urbanos con una libertad poco habitual.

No era el juego visualmente más impresionante de su generación y tampoco inventó los mundos abiertos. Pero tenía algo que terminaría cambiando la industria: una forma diferente de entender la relación entre el jugador y el escenario.

El mundo no estaba construido únicamente para que cumpliéramos objetivos. Estaba ahí para que pudiéramos explorarlo.

En 2001 llegó Grand Theft Auto III, y todo cambió.

Liberty City cobró vida en tres dimensiones. Y es que por primera vez en la saga, caminar por sus calles, conducir sus vehículos y descubrir sus rincones generaba una sensación de libertad que marcaría a toda una generación de desarrolladores.

Un año después, Vice City nos transportó a una ciudad inspirada en Miami, llena de luces de neón, música de los años ochenta y una personalidad inolvidable.

Y en 2004 llegó una de esas obras que permanecen grabadas en la memoria colectiva: Grand Theft Auto: San Andreas. Cuánto cariño me recorre al escribir estás líneas.

Carl Johnson, mejor conocido como CJ, nos llevó a Los Santos, San Fierro y Las Venturas. Podíamos recorrer enormes distancias, personalizar personajes, cambiar nuestra apariencia, conducir prácticamente cualquier vehículo e incluso pasar horas haciendo actividades que no tenían relación alguna con la historia principal.





¿Quién no recuerda aquella bicicleta por las calles de Grove Street? (“Oh m*erda, aquí vamos de nuevo”) es parte de la cultura Pop de este mundo. ¿Las persecuciones interminables? ¿O el simple placer de encender la radio del automóvil y conducir sin rumbo?

En 2008, GTA IV apostó por una narrativa más madura y una ciudad con una física y un nivel de realismo sorprendentes para su época.

Finalmente, en 2013, GTA V llevó la fórmula a una dimensión extraordinaria: sus tres protagonistas, una enorme ciudad y un universo que seguiría creciendo durante más de una década gracias a GTA Online.

Cada entrega representó un salto tecnológico. Pero, sobre todo, un salto en nuestra manera de imaginar lo que podía ser un videojuego.

Rockstar no nos vendía solamente misiones, sino que nos entregaba ciudades enteras y nos invitaba a construir nuestras propias historias dentro de ellas.

El gigante que demostró que los videojuegos podían superar a Hollywood

Hablemos de números, porque la magnitud de esta historia también merece comprenderse económicamente.

Cuando GTA V llegó al mercado en septiembre de 2013, generó aproximadamente 815,7 millones de dólares durante sus primeras 24 horas.

En apenas tres días había superado los 1.000 millones de dólares en ventas.

Un récord extraordinario que lo convirtió en el producto de entretenimiento que más rápido alcanzó aquella cifra en ese momento, superando los tiempos registrados por grandes producciones cinematográficas.

Aunque su verdadero éxito no estuvo solamente en el lanzamiento.

Es que durante los siguientes trece años, GTA V continuó vendiéndose, actualizándose y conquistando nuevas generaciones de jugadores.

Según los últimos reportes financieros de Take-Two Interactive, su compañía matriz, el videojuego ya supera los 230 millones de unidades comercializadas a través de los canales físicos y digitales.

Detengámonos un segundo en esa cifra.

Estamos hablando de un solo videojuego, lanzado originalmente para PlayStation 3 y Xbox 360, que sobrevivió al paso de varias generaciones de hardware y a enormes transformaciones tecnológicas.

Pocos productos culturales pueden presumir una longevidad semejante.

Y aquí aparece un concepto fundamental para comprender el fenómeno: los videojuegos dejaron de competir únicamente entre ellos. Hoy compiten por nuestro tiempo, nuestras emociones y nuestra atención con el cine, las series, las redes sociales y prácticamente todas las formas de entretenimiento digital.

GTA demostró que una experiencia interactiva podía construir universos culturales tan influyentes como los de las mayores franquicias de Hollywood.

Y, permítanme, también demostró algo más importante: que una historia no necesariamente termina cuando aparecen los créditos.

A través de GTA Online, Rockstar extendió la vida comercial y social de su producto durante más de una década. Millones de personas encontraron allí no solo entretenimiento, sino también comunidades, amistades, espacios de creación y nuevas formas de relacionarse.

No fue simplemente una estrategia de ventas, fue una demostración del potencial económico y cultural de los mundos virtuales.

Gracias Michael, Franklin y Trevor, lo hicieron bien, los vamos a extrañar.

GTA VI: ¿Estamos frente a una nueva revolución?

Llegamos entonces a noviembre de 2026.

Después de trece años, Rockstar se prepara para presentar el próximo gran capítulo de su franquicia.

Grand Theft Auto VI nos llevará nuevamente a Vice City, ahora integrada en el estado ficticio de Leonida, y contará la historia de Jason y Lucia, una pareja atrapada en una trama criminal que promete explorar las contradicciones de la sociedad contemporánea.

Pero la verdadera expectativa no está únicamente en sus protagonistas o en sus gráficos.

La pregunta que sobrevuela a toda la industria es mucho más profunda: ¿Puede GTA VI volver a transformar nuestra manera de entender los videojuegos?

Considero que existen tres razones por las que estamos ante un acontecimiento especialmente significativo.

La primera es tecnológica.

Durante décadas, la industria persiguió la creación de mundos virtuales cada vez más creíbles. No se trata solamente de mejorar las texturas, la iluminación o la cantidad de objetos que aparecen en pantalla.

La verdadera evolución está en lograr que esos escenarios transmitan la sensación de estar vivos.

Que sus habitantes parezcan tener rutinas propias, que las ciudades reaccionen a nuestras decisiones. Que el entorno sea más que un decorado para convertirse en parte de la experiencia.

Las demostraciones de GTA VI anticipan una ambición extraordinaria en ese sentido. Y habrá que comprobar cuánto de esa promesa se traduce en innovación real cuando el público pueda explorar el juego.

La segunda razón es económica.

Un lanzamiento de semejante magnitud moviliza mucho más que la venta de copias. También puede impulsar la compra de consolas, accesorios, servicios digitales y contenidos creados por jugadores, además de generar oportunidades para plataformas de streaming, medios especializados y comunidades.

Y, naturalmente, obliga a otras compañías a reconsiderar sus propias estrategias.

Cuando un producto concentra tanta atención, su influencia se extiende incluso a quienes nunca tuvieron intención de comprarlo.

La tercera razón, y quizás la más importante, es cultural.

Vivimos en una época donde prácticamente todo compite por segundos de nuestra atención. Consumimos cientos de videos cortos, saltamos entre plataformas y nos acostumbramos a que las tendencias desaparezcan tan rápido como aparecen.

Sin embargo, GTA VI está consiguiendo algo extraordinario: reunir nuevamente a millones de personas alrededor de una experiencia cultural compartida.

No todos estaremos jugando al mismo tiempo, ni todos viviremos la misma aventura pero durante los próximos días, una porción considerable de la conversación digital girará alrededor de un mismo universo.

En una sociedad cada vez más fragmentada, eso también tiene un enorme valor.

Una generación entera esperando volver

Hay un aspecto de GTA VI que ningún informe financiero podrá explicar completamente: El emocional.

Síganme por favor con esta lógica, pensemos en una persona que tenía quince años cuando se lanzó GTA V.

Hoy tiene veintiocho.

Quizás terminó una carrera universitaria. Quizás se convirtió en padre o madre. Tal vez consiguió su primer empleo, comenzó un emprendimiento o atravesó momentos difíciles que jamás habría imaginado en aquella adolescencia.

Y, sin embargo, es probable que todavía recuerde qué sintió cuando encendió por primera vez aquella consola y comenzó a descubrir Los Santos.

Eso es lo verdaderamente extraordinario de los videojuegos.

No son solamente productos tecnológicos, son las experiencias que quedan asociadas a momentos específicos de nuestra existencia.

Una canción de la radio de Vice City puede transportarnos instantáneamente a una tarde de hace veinte años.

Una imagen de Grove Street puede recordarnos a un amigo con el que pasábamos horas jugando.

Un sonido, una misión o una escena pueden despertar recuerdos que parecían olvidados.

Quizás por eso este lanzamiento tiene un significado tan particular.

No estamos esperando simplemente una nueva aventura, estamos esperando reencontrarnos con una parte de nuestra historia.

Y hay algo todavía más conmovedor.

Muchos de quienes jugaron las primeras entregas de Grand Theft Auto hoy pueden compartir GTA VI con hijos que ni siquiera habían nacido cuando apareció GTA V, siempre considerando que se trata de una franquicia dirigida a un público adulto.

Dos generaciones que crecieron en mundos tecnológicos completamente diferentes pueden encontrarse conversando sobre una misma saga.

Pocas obras de entretenimiento consiguen atravesar el tiempo de esa manera.

El día que los videojuegos vuelven a ser protagonistas del mundo

El impacto de GTA VI ya se percibe incluso antes de su lanzamiento.

Hay personas organizando sus vacaciones para poder jugar. Empresas que preparan acciones especiales alrededor de la fecha. Creadores de contenido que llevan meses analizando cada avance y comunidades enteras que llevan años imaginando cómo será el regreso a Vice City.

Lo que para algunos puede parecer exagerado refleja algo que quienes trabajamos en la industria de los videojuegos comprendemos desde hace tiempo: el gaming se convirtió en uno de los grandes lenguajes culturales de nuestro siglo. En Rainbow Gaming Corp, junto a Nacho Franchini tomamos la decisión de darles el día libre a nuestro equipo para que pudieran jugar. No se imaginan (o sí?) el nivel de felicidad cuando les contamos.

Y no significa que todos tengan que jugar.

Tampoco implica ignorar los debates que siempre acompañaron a Grand Theft Auto sobre la violencia, la representación social, los modelos de monetización o los límites de la sátira.

Y mucho menos significa que debamos declarar a GTA VI una obra maestra antes de haberlo jugado.

La historia de los videojuegos está llena de promesas que no lograron cumplir sus expectativas.

Lo que sí podemos afirmar es que Rockstar consiguió convertir el lanzamiento de una obra interactiva en un acontecimiento mundial.

Quizás GTA VI establezca nuevos estándares para la construcción de mundos abiertos. Quizás transforme nuestras expectativas sobre la narrativa interactiva o quizás su mayor legado termine siendo cultural y comercial.

Eso lo determinará la comunidad de jugadores y el paso del tiempo.

Ahora sin embargo, hay algo que ya, sin duda, consiguió: recordarnos que los videojuegos pueden generar una expectativa colectiva comparable a la de los acontecimientos más importantes del entretenimiento.

Y también que detrás de cada pantalla existe una persona con recuerdos, emociones e historias propias.

Mañana volvemos a Vice City

Mientras escribo estas líneas, faltan apenas unas horas para que Grand Theft Auto VI llegue oficialmente al mercado.

Pienso en quienes conocieron la saga en aquellos tiempos de cámaras aéreas y personajes construidos con unos pocos píxeles.

En quienes descubrimos la libertad de GTA III.

En quienes nos enamoramos de Vice City y su música.

En quienes pasamos tardes interminables recorriendo San Andreas.

Y en quienes, durante trece años, continuamos encontrando historias que contar en Los Santos.

Mañana volveremos a entrar a un universo que promete ser completamente nuevo y, al mismo tiempo, profundamente familiar.

Habrá ciudades por descubrir, personajes por conocer, misiones por completar y miles de pequeñas historias que surgirán sin que sus desarrolladores puedan anticiparlas.

Y aún así quizás lo más importante no ocurra dentro del videojuego.

Quizás ocurra cuando alguien encienda su consola después de un largo día de trabajo, escuche los primeros sonidos de aquella ciudad y, por unos instantes, vuelva a sentir la emoción que experimentaba cuando era adolescente.

Porque el tiempo pasa, y nosotros cambiamos. La tecnología avanza y el mundo se transforma.

Pero algunas emociones permanecen intactas y Grand Theft Auto VI promete marcar un antes y un después para la industria. Solo el tiempo dirá hasta dónde llegará su legado.

Lo que ya sabemos es que la espera se convirtió en parte de la historia de toda una generación.

Y quizás, dentro de otros trece años (esperamos sea menos), volvamos a recordar esta noche. No por los récords de ventas, los gráficos o la tecnología, sino por aquellas personas con las que compartimos la emoción de un nuevo comienzo.

Porque hay videojuegos que hacen historia. Y hay videojuegos que forman parte de la nuestra.

Bienvenidos nuevamente a Vice City.



