Marcos Senesi y un gesto que emocionó.

El gesto solidario de Marcos Senesi con la Selección argentina de talla baja antes del Mundial de Marruecos

Cuando la Selección argentina de talla baja inició una colecta urgente en redes sociales para costear los gastos de traslado hacia el Mundial de Marruecos, la respuesta llegó desde Inglaterra: Marcos Senesi, defensor del Tottenham e integrante del combinado mayor en la última Copa del Mundo, realizó un aporte económico decisivo para destrabar el viaje de la delegación.

Ya con el presupuesto resuelto y en la antesala de embarcar rumbo a la sede mundialista, los propios futbolistas recurrieron a su cuenta oficial de Instagram para agradecer públicamente la generosidad del ex San Lorenzo y de su entorno familiar.

A través de un video grabado antes de partir, los protagonistas pusieron en valor el gesto que les permitió sostener el sueño deportivo: "Un saludo especial a toda la familia Senesi, a Marcos, que colaboró con nosotros, que se puso la 10, se puso la camiseta de la igualdad y de la integración. Es un orgullo enorme que un jugador de la Selección haya colaborado con nosotros y haya donado lo que donó para que este sueño se haga realidad".

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En ese mismo testimonio, el plantel reafirmó su compromiso competitivo dentro de la cancha sin perder de vista el trasfondo social y humano que guía al proyecto: "Los vamos a representar de la mejor manera, vamos a buscar traer esa copa a Argentina de nuevo. Pero no nos vamos a olvidar nunca que esto también es un deporte, del amateurismo y del objetivo principal de esta institución, que es luchar por la paz en el mundo de las personas de talla baja".

Agustín Giay también sorprendió con una imagen enternecedora.

El conmovedor gesto de Agustín Giay con la hija de Eugenia Quevedo durante el Himno Nacional

La segunda postal destacada tuvo lugar en la previa del encuentro amistoso entre la Selección argentina y Costa Rica, disputado en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Durante la tradicional salida de los equipos al campo de juego acompañada por niños, Agustín Giay ingresó junto a Helenita, la hija de Eugenia Quevedo, mientras la reconocida cantante cordobesa se ubicaba a pocos metros para entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino.

En medio de la emoción propia del protocolo y de la magnitud del escenario, la pequeña no pudo contener las lágrimas mientras escuchaba cantar a su madre. Al advertir la angustia de la niña, el lateral derecho del Palmeiras se agachó de inmediato para ponerse a su altura, la abrazó con afecto y le habló para tranquilizarla; acto seguido, volvió a incorporarse en la fila junto a sus compañeros, aunque continuó acariciándola hasta el cierre de la ceremonia.

Si bien la secuencia pasó inadvertida en la transmisión televisiva oficial del partido, las imágenes captadas desde otros ángulos no tardaron en viralizarse en las redes sociales. El gesto espontáneo del futbolista generó una ola de mensajes elogiosos tanto entre los hinchas de la Selección argentina como entre los seguidores de la artista de cuarteto, quienes celebraron la sensibilidad del defensor en una noche inolvidable en suelo cordobés.