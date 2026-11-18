"Seguimos trabajando mucho en el tema de comunicación y marketing para que la gente pueda acercarse a ver a la Selección", manifestó Luciano Nakis, aunque no entró en detalles sobre qué medidas se pueden tomar para reactivar el amor por el combinado nacional.
"Estamos en el análisis de distintos factores y obviamente que todo lo que podamos hacer en beneficio de la gente, lo haremos", esbozó, y luego agregó: "Estamos bien, transitando el cambio y acomodándonos a los procesos nuevos. Empieza una nueva era".
En Córdoba los hinchas tampoco acompañaron a la Selección argentina.
El precio de las entradas para ver a la Selección argentina
- vs. Uruguay en La Bombonera:
- General: $95.000
- Popular para menores (hasta 10 años): $19.000
- Sector visitante: $160.000
- Platea alta: $140.000
- Platea baja L: $220.000
- Platea media C, D, M: $180.000
- Platea media A, B: $220.000
- Preferencial: $290.000
Se vendieron alrededor de 25 mil entradas en un estadio con capacidad para 58 mil espectadores; la situación no cambió en Córdoba.
- vs. Costa Rica en el Mario Alberto Kempes:
- General: $80.000
- Popular para menores (hasta 10 años): $25.000.
- Platea Gasparini: $125.000.
- Platea Ardiles: $145.000.
En la goleada frente al conjunto caribeño se vendieron alrededor de 20 mil tickets en una cancha con capacidad para 60 mil espectadores.