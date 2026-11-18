"Seguimos trabajando mucho en el tema de comunicación y marketing para que la gente pueda acercarse a ver a la Selección", manifestó Luciano Nakis, aunque no entró en detalles sobre qué medidas se pueden tomar para reactivar el amor por el combinado nacional.

"Estamos en el análisis de distintos factores y obviamente que todo lo que podamos hacer en beneficio de la gente, lo haremos", esbozó, y luego agregó: "Estamos bien, transitando el cambio y acomodándonos a los procesos nuevos. Empieza una nueva era".

En Córdoba los hinchas tampoco acompañaron a la Selección argentina.

El precio de las entradas para ver a la Selección argentina

vs. Uruguay en La Bombonera: General: $95.000 Popular para menores (hasta 10 años): $19.000 Sector visitante: $160.000 Platea alta: $140.000 Platea baja L: $220.000 Platea media C, D, M: $180.000 Platea media A, B: $220.000 Preferencial: $290.000



Se vendieron alrededor de 25 mil entradas en un estadio con capacidad para 58 mil espectadores; la situación no cambió en Córdoba.

vs. Costa Rica en el Mario Alberto Kempes: General: $80.000 Popular para menores (hasta 10 años): $25.000. Platea Gasparini: $125.000. Platea Ardiles: $145.000.



En la goleada frente al conjunto caribeño se vendieron alrededor de 20 mil tickets en una cancha con capacidad para 60 mil espectadores.