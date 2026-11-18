Pero el verdadero sello distintivo del lugar son sus célebres "barracas". Lejos de ser simples puestos improvisados, se trata de enormes paradores y complejos gastronómicos montados directamente sobre la playa que ofrecen comodidad total para pasar el día entero:

Gastronomía típica frente al mar: En sus mesas con los pies en la arena se sirven platos frescos recién salidos de la cocina, donde los protagonistas indiscutidos son los camarones , el pescado frito y el tradicional caranguejo (cangrejo), acompañados por jugos naturales y bebidas bien frías.

En sus mesas con los pies en la arena se sirven platos frescos recién salidos de la cocina, donde los protagonistas indiscutidos son los , el pescado frito y el tradicional (cangrejo), acompañados por jugos naturales y bebidas bien frías. Comodidad y entretenimiento: Muchos de estos paradores cuentan con reposeras, sombrillas amplias, duchas de agua dulce, sectores de juegos para chicos, shows de música en vivo y fiestas temáticas al caer la tarde.

Cómo es el mar y qué actividades se pueden hacer

Las aguas de Praia do Futuro mantienen una temperatura agradable durante todo el año, por lo que meterse al mar nunca resulta frío.

En cuanto al comportamiento del océano, presenta un oleaje moderado a fuerte según el viento del día. Esta característica la convierte en un escenario ideal para quienes disfrutan de los deportes acuáticos como el surf y el stand-up paddle (SUP), además de ser muy divertida para barrenar olas. De todas formas, los guardavidas recomiendan respetar siempre las banderas de señalización y tener precaución en los sectores más profundos.

3 playas cercanas para completar el viaje en Fortaleza

Quienes eligen hacer base en esta zona de Brasil tienen a pocos minutos de distancia otros puntos costeros con estilos completamente distintos para variar el itinerario: