Al momento de planificar las vacaciones en Brasil, los destinos clásicos del sur como Florianópolis, Bombinhas o las playas de Pipa suelen llevarse toda la atención de los viajeros argentinos. Sin embargo, en el corazón del nordeste brasilero existe una joya costera que ofrece sol asegurado los doce meses del año, mar templado y una infraestructura única frente al océano: Praia do Futuro, en la ciudad de Fortaleza.
Ni Florianópolis ni Río: la playa del nordeste de Brasil con 8 kilómetros de arena y paradores increíbles para las vacaciones
Ubicada en Fortaleza, esta playa combina aguas cálidas durante todo el año, olas ideales para hacer deporte y las famosas "barracas" para comer mariscos con los pies en la arena.
Situada en el estado de Ceará, a apenas 11 kilómetros del centro de la capital cearense, esta extensa franja costera se consolidó como el punto de encuentro favorito tanto para familias como para grupos de amigos que buscan descansar sin resignar buena gastronomía y entretenimiento.
Qué hace única a Praia do Futuro: 8 kilómetros de playa y las famosas "barracas"
A diferencia de otras bahías cerradas o morros pequeños, Praia do Futuro impacta por su amplitud. Cuenta con 8 kilómetros continuos de arena dorada y limpia, bañados por una brisa constante que alivia el calor tropical incluso en pleno verano.
Pero el verdadero sello distintivo del lugar son sus célebres "barracas". Lejos de ser simples puestos improvisados, se trata de enormes paradores y complejos gastronómicos montados directamente sobre la playa que ofrecen comodidad total para pasar el día entero:
- Gastronomía típica frente al mar: En sus mesas con los pies en la arena se sirven platos frescos recién salidos de la cocina, donde los protagonistas indiscutidos son los camarones, el pescado frito y el tradicional caranguejo (cangrejo), acompañados por jugos naturales y bebidas bien frías.
- Comodidad y entretenimiento: Muchos de estos paradores cuentan con reposeras, sombrillas amplias, duchas de agua dulce, sectores de juegos para chicos, shows de música en vivo y fiestas temáticas al caer la tarde.
Cómo es el mar y qué actividades se pueden hacer
Las aguas de Praia do Futuro mantienen una temperatura agradable durante todo el año, por lo que meterse al mar nunca resulta frío.
En cuanto al comportamiento del océano, presenta un oleaje moderado a fuerte según el viento del día. Esta característica la convierte en un escenario ideal para quienes disfrutan de los deportes acuáticos como el surf y el stand-up paddle (SUP), además de ser muy divertida para barrenar olas. De todas formas, los guardavidas recomiendan respetar siempre las banderas de señalización y tener precaución en los sectores más profundos.
3 playas cercanas para completar el viaje en Fortaleza
Quienes eligen hacer base en esta zona de Brasil tienen a pocos minutos de distancia otros puntos costeros con estilos completamente distintos para variar el itinerario:
- Praia de Iracema: Es el paseo obligado para el final de la tarde. Cuenta con una rambla muy pintoresca, bares culturales y vistas privilegiadas para disfrutar de la puesta del sol sobre el Atlántico.
- Praia de Meireles: Ubicada en pleno sector hotelero, ofrece un ambiente más tranquilo y familiar, ideal para caminar junto al mar y recorrer por la noche su tradicional feria de artesanías.
- Porto das Dunas: Situada a pocos kilómetros hacia el sur de Fortaleza, esta playa de aguas tranquilas y dunas blancas es mundialmente conocida por albergar el Beach Park, uno de los parques acuáticos más grandes y completos de América Latina.
En pocas palabras
- Praia do Futuro: Playa en Fortaleza, Brasil, ideal para vacaciones con 8 km de arena y paradores.
- Gastronomía y confort: Ofrece mariscos frescos, camarones y cangrejos en paradores sobre la arena.
- Actividades: Aguas cálidas todo el año y olas adecuadas para surf y stand-up paddle.