Esta es la nota que envió Hidráulica a los vecinos de La Ripiera

Desde el Gobierno de Mendoza informaron que la notificación se emitió para poner en conocimiento a la gente que se encuentran en una zona de riesgo aluvional y deben irse del lugar, aunque sin plazos previstos.

Este es el informe de El Siete:

¿A dónde irían estas familias?

La Ripiera es un asentamiento muy precario, en el que viven en su mayoría parejas jóvenes con niños. Casi todos tienen a su familia de origen en la zona del barrio La Favorita.

Un grupo de mujeres se reunió a charlar con Diario UNO. La mayoría de ellas jóvenes de menos de 30 años, y en su mayoría ya madres de más de un niño, relataron que muchas familias llegaron a la zona hace más de una década.

Ante esta situación, las familias aducen que no tienen dónde ir. Afirman que no fueron censados por el municipio de Capital ni ninguna autoridad se acercó para brindarles una solución.

Jésica Castro, una joven vecina, y la “vocero” del grupo, admitió que están asustados porque no saben qué va a pasar con ellos.

-¿Cuánto hace que viven acá?

-Aproximadamente 10 años algunos, y otros 5. Hace bastante tenemos DNI con domicilio acá.

-¿Cuando llueve tienen problemas, se inundan?

-Cuando llueve se escucha cuando baja el agua por allá (señala hacia el sur del dique Papagayos) y baja por esta calle (es parte del vaso de la obra aluvional). La última lluvia fuerte de febrero nos llegó más arriba de los tobillos. Y cuando son tormentas eléctricas los vecinos de más arriba nos auxilian.

-¿Por qué viven en esta zona si ustedes saben que corren riesgo, que se pueden inundar?

-Porque al principio no sabíamos lamentablemente. Cuando sacaron hace un año a dos vecinas de arriba allí nos enteramos. No sabíamos que nos podíamos inundar. Llevamos una década acá y nadie nunca nos dijo que no podíamos vivir acá y que corremos riesgo.

-Los están intimando a irse. ¿Qué van a hacer, tienen donde ir?

-Si no nos vamos corremos riesgo por El Niño, dicen. Queremos una solución del intendente Ulpiano (Suárez), de Hidráulica y del doctor Ramiro Canet, que nos den una solución a las 25 familias. El bebé más chiquito tiene 9 meses y la persona más adulta tiene 80 años (mientras muestra notas que han escrito a cada repartición del Estado).

El 100% de las familias trabaja de manera informal en la construcción, en la venta ambulante, en la preparación de panificados y en tareas domésticas. Explican que al no tener bonos de sueldo se les hace muy complicado ir a alquilar. Si los reubican, piden un terreno donde construir su propia vivienda. Y repiten que sería ideal que fuera en la zona porque la mayoría de los niños va a las escuelas de los barrios de La Favorita.

Para Capital la jurisdicción es de Hidráulica

La directora de Viviendas y Hábitat de Capital, Mariana Osorio, conoce la situación de los vecinos de “La Ripiera”.

“Ese es uno de los barrios del piedemonte que está más comprometido en su situación geográfica. Pero ese espacio es un terreno de la provincia que tiene jurisdicción hidráulica, por lo que se encuentra justamente en el borde del Papagayo”.

-¿Esa gente qué van a hacer en caso de una tormenta?, le consultamos a la funcionaria.

-Eso es algo que venimos trabajando ya con Hidráulica. Como te mencionaba, eso es jurisdicción de Hidráulica y ellos tienen que tomar intervención. Siempre lo hemos trabajado de manera mancomunada. En este caso, como en algunos otros anteriores, donde ya tenemos algunos antecedentes de intervención en conjunto, ellos tienen que definir cuáles son los alcances que tienen proyectados, porque son ellos los que realizan los estudios hidráulicos del sector, con las cotas de inundabilidad, de alcance, etc. Nuestra función principal es advertir de algunas situaciones y tratar de buscar en conjunto alguna solución.

-¿La relocalización de esas personas?

-Es una de las alternativas, pero eso lo tiene que definir básicamente quien tiene la jurisdicción y trabajarlo en conjunto, porque si existiera la intención de alguna relocalización, hay que trabajarlo en conjunto con la provincia, porque esa zona es propiedad registral de la provincia. Entonces hay que trabajarlo en equipo.

Este es el informe de El Siete sobre las viviendas en riesgo en las zonas del Piedemonte.