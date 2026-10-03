A Independiente Rivadavia se le escapó el triunfo: los análisis de Daniel Vila, Tomás Bottari y José Florentín

Independiente Rivadavia le ganaba a Gimnasia y Esgrima La Plata, no pudo liquidarlo pese a contar con claras situaciones y terminó dividiendo puntos en el Bautista Gargantini. Pese a este empate, la Lepra terminará en lo más alto de la Tabla Anual.
Independiente Rivadavia no pudo liquidarlo y repartió puntos con Gimnasia y Esgrima La Plata. Daniel Vila, Tomás Bottari y José Florentín analizaron lo sucedido
Independiente Rivadavia le ganaba a Gimnasia y Esgrima La Plata, no pudo liquidarlo pese a contar con claras situaciones y terminó dividiendo puntos en el Bautista Gargantini. Pese a este empate, la Lepra terminará en lo más alto de la Tabla Anual.
Tras el partido, algunos de los protagonistas expresaron sus emociones en la zona mixta de La Catedral. Daniel Vila, Tomás Bottari y José Florentín analizaron lo sucedido ante el Tripero.