Inicio Ovación Fútbol Independiente Rivadavia
Fútbol

A Independiente Rivadavia se le escapó el triunfo: los análisis de Daniel Vila, Tomás Bottari y José Florentín

Independiente Rivadavia no pudo liquidarlo y repartió puntos con Gimnasia y Esgrima La Plata. Daniel Vila, Tomás Bottari y José Florentín analizaron lo sucedido

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Los mediocampistas de Independiente Rivadavia analizaron el empate.

Los mediocampistas de Independiente Rivadavia analizaron el empate.

Nicolás Ríos / Diario UNO

Independiente Rivadavia le ganaba a Gimnasia y Esgrima La Plata, no pudo liquidarlo pese a contar con claras situaciones y terminó dividiendo puntos en el Bautista Gargantini. Pese a este empate, la Lepra terminará en lo más alto de la Tabla Anual.

Tras el partido, algunos de los protagonistas expresaron sus emociones en la zona mixta de La Catedral. Daniel Vila, Tomás Bottari y José Florentín analizaron lo sucedido ante el Tripero.

Independiente Rivadavia empat&oacute; 1-1 con Gimnasia y Esgrima La Plata.


Independiente Rivadavia empató 1-1 con Gimnasia y Esgrima La Plata.

La palabra de Daniel Vila

  • "Me voy con la sensación que se nos escaparon dos puntos. Triste por la lesión sobre el final de Maxi Salas".
  • "Son rachas que llegan a veces en los equipos, sobre todo al final del campeonato. Este es un plantel que corre y batalla mucho. El físico pasa factura. Los muchachos se esfuerzan y a veces llega como consecuencia alguna lesión".
  • "Vi que línea levantó la bandera. Pero si desde el VAR dijeron que estaba habilitado, es porque estaba habilitado".
  • "El que se viene es un partido difícil contra un gran rival. Hay que ver la evolución de los futbolistas en la semana".
  • "Estamos esperando que nos confirmen la fecha de la Supercopa. Está confirmada la sede, que será en cancha de Belgrano. Todavía no se define el día".

Tomás Bottari analizó lo sucedido en el Gargantini

  • "Nos vamos tristes. Dolidos. No era lo que queríamos. Sabemos que va a ser duro hasta el final. Vamos a pelear las cinco finales que nos quedan por el objetivo que tenemos desde principio de año".
  • "Sumamos, pero me duele. Nos vamos con un sabor amargo porque se nos escapan puntos fundamentales en nuestra casa. Era un partido que estaba controlado. Va a ser duro hasta el final. Seguiremos luchando".
Los partidos que le quedan a Independiente Rivadavia. Solo el de Rosario Central tiene d&iacute;a y hora confirmados.

Los partidos que le quedan a Independiente Rivadavia. Solo el de Rosario Central tiene día y hora confirmados.

  • "Sumamos. Seguimos primeros. Ahora tenemos que pensar en el partido con Rosario Central que va a ser una final. Tenemos que seguir insistiendo".
  • "No sé si cambió algo de un tiempo al otro. Habremos tenido diez chances claras de gol y hay veces que no quiere entrar. Tenemos que ajustar eso. Hicimos un partido bueno y nos quedamos con eso".

El análisis de José Florentín tras el empate de Independiente Rivadavia

  • "Nos vamos con un sabor amargo porque sabíamos que los tres puntos eran importantes. Sumamos un punto y estamos todavia ahí arriba. Lo bueno es que dependemos de nosotros mismos".
  • "Dependemos de nosotros, eso es lo bueno. Nos vamos con bronca. Hay que estar tranquilos con lo que hicimos".

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas