Poner en práctica esta técnica no requiere gastar dinero ni comprar accesorios especiales, y se resuelve en apenas unos segundos antes de empezar a barrer:

Elegir la prenda adecuada: seleccionar una media fina de nailon (cancán o zoquete) o una media deportiva vieja que esté limpia y seca. Las de fibra sintética funcionan mucho mejor que las de algodón grueso porque generan mayor carga estática. Cubrir el cabezal: estirar la media y deslizarla sobre las cerdas de la escoba hasta cubrir por completo la base y los costados. Si queda floja, se puede sujetar en la parte superior con una bandita elástica. Barrer con pasadas suaves: pasar el cepillo como de costumbre por cerámica, porcelanato, madera o pisos flotantes. La suciedad quedará adherida directamente a la superficie de la tela. Retirar y desechar o lavar: al terminar la limpieza, basta con quitar la media con cuidado para que la mugre no caiga. Si es descartable, va directo al tacho; si es de tela resistente, se sacude al aire libre y se lava para reutilizarla.

Las medias generan electricidad estática contra el suelo.

Un doble beneficio: pisos más limpios y escobas duraderas

Más allá de atrapar la suciedad rebelde con mucha mayor eficacia que el barrido tradicional, este recurso casero cumple una función preventiva clave para el cuidado de los elementos de limpieza del hogar.

Al actuar como una barrera protectora, las medias impiden que los pelos y la pelusa se incrusten en la base de las cerdas de la escoba, una acumulación que suele deformar el cepillo y obligar a limpiarlo a mano con frecuencia.