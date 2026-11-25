La posibilidad de acceder a una casa por 1 euro en Italia volvió a captar el interés internacional a partir del esquema vigente en Terre Roveresche, una localidad ubicada en la región de Las Marcas. A través de este plan urbanístico, el municipio busca recuperar inmuebles en estado de abandono, devolverles utilidad social y atraer nuevos habitantes o emprendimientos productivos que dinamicen la economía local.
Lejos de tratarse de un anuncio experimental, la iniciativa ya cuenta con varios años de recorrido desde que se anunciaron las primeras adjudicaciones en 2023. Entre los casos concretos figura el del artesano Florin Mihai Tufan, quien obtuvo una vivienda en el núcleo de San Giorgio para rehabilitarla y convertirla en su residencia permanente.
Quiénes tienen prioridad y cómo funciona el sistema de puntuación
Aunque la convocatoria está abierta a distintos perfiles de interesados, el reglamento municipal establece un sistema de valoración que otorga ventajas competitivas a determinados postulantes:
- Parejas menores de 40 años: reciben puntaje adicional dentro del baremo de selección, aunque la edad no constituye un requisito excluyente para participar.
- Sin otras propiedades en el municipio: se favorece a quienes no poseen otro inmueble registrado dentro de Terre Roveresche.
- Destino de residencia habitual: los proyectos orientados a establecer la vivienda permanente suman mayor puntuación que las propuestas de uso ocasional.
- Iniciativas comerciales, turísticas o artesanales: el reglamento también valora especialmente los planes destinados a abrir talleres artesanales, comercios de cercanía o emprendimientos vinculados al turismo local.
Derecho de superficie por 99 años: qué se adquiere realmente por 1 euro
Uno de los aspectos centrales del programa de Terre Roveresche radica en la figura jurídica bajo la cual se entrega el inmueble, que difiere de una compraventa tradicional:
- Concesión por 99 años: el pago simbólico de 1 euro corresponde a la cesión de un derecho de superficie durante 99 años, con posibilidad de renovación por otro período igual.
- Conservación de la nuda propiedad: el Ayuntamiento mantiene en todo momento la nuda propiedad del edificio. De este modo, el adjudicatario obtiene el derecho de uso, disfrute y explotación del inmueble sujeto al cumplimiento de las condiciones pactadas, sin recibir la plena propiedad definitiva.
Plazos de reforma, garantía de 5.000 euros y gastos reales del proyecto
Detrás del valor simbólico inicial, acceder a una de estas viviendas implica asumir compromisos financieros y plazos de ejecución rigurosos:
- Inicio y finalización de las obras: el reglamento exige comenzar los trabajos de rehabilitación dentro de los 20 días posteriores a la obtención de la autorización correspondiente y concluir la obra completa en un plazo máximo de 18 meses desde la validez del permiso.
- Garantía de cumplimiento: el beneficiario debe constituir una garantía de 5.000 euros para respaldar la ejecución en tiempo y forma de la reforma comprometida.
- Presupuesto real y gastos asociados: el desembolso efectivo depende del deterioro estructural del edificio y del alcance de la obra, a lo que se suman los gastos notariales, tasas administrativas y honorarios técnicos a cargo del adjudicatario.
- Acceso mediante convocatorias puntuales: la disponibilidad de inmuebles se canaliza exclusivamente a través de convocatorias municipales específicas sobre propiedades determinadas, por lo que no es posible solicitar una vivienda de manera directa fuera de los llamados oficiales.
En pocas palabras
- Localidad italiana: Terre Roveresche ofrece casas a 1 euro para recuperar inmuebles abandonados.
- Prioridad: Se favorece a parejas menores de 40 años sin otras propiedades en el municipio.
- Condiciones: Se otorga derecho de superficie por 99 años, exigiendo reforma y garantía de 5.000 euros.