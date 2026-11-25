Lejos de tratarse de un anuncio experimental, la iniciativa ya cuenta con varios años de recorrido desde que se anunciaron las primeras adjudicaciones en 2023. Entre los casos concretos figura el del artesano Florin Mihai Tufan, quien obtuvo una vivienda en el núcleo de San Giorgio para rehabilitarla y convertirla en su residencia permanente.

Quiénes tienen prioridad y cómo funciona el sistema de puntuación

Aunque la convocatoria está abierta a distintos perfiles de interesados, el reglamento municipal establece un sistema de valoración que otorga ventajas competitivas a determinados postulantes: