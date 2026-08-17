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Godoy Cruz tiene una gran seguidilla de partidos tras la caída ante el Deportivo Maipú

Godoy Cruz tres partidos en este mes de agosto, de los cuales tiene dos seguidos de visitante y uno de local en el torneo de la Primera Nacional

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Godoy Cruz tras la derrota ante el Deportivo Maipú  afrontará una seguidilla de partidos importantes.

Godoy Cruz tras la derrota ante el Deportivo Maipú  afrontará una seguidilla de partidos importantes.

Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

Tras la caída ante el Deportivo Maipú -perdió el pasado sábado por 2 a 1- en el Feliciano Gambarte, Godoy Cruz - el equipo conducido por Pablo De Muner- se prepara para una seguidilla de partidos importantes por el Torneo de la Primera Nacional. Dos de ellos serán en condición de visitante, y uno de local en una agenda apretada de este mes de agosto.

Pablo De Muner tuvo su primera derrota de local ante el Deportivo Maip&uacute; como DT de Godoy Cruz.

Pablo De Muner tuvo su primera derrota de local ante el Deportivo Maipú como DT de Godoy Cruz.

Godoy Cruz resignó un largo invicto en el Feliciano Gambarte

El Tomba frente al Cruzado resignó su invicto de local (perdió tras 12 partidos, ya que llevaba ocho triunfos y cuatro empates), y tras cuatro triunfos seguidos en el certamen.

El Expreso ya dio vuelta la página del duelo ante el Cruzado, y ya está enfocado en el choque ante Acassuso. El partido se jugará el próximo viernes a las 15 en condición de visitante.

Luego de este compromiso, el Bodeguero jugará de visitante ante el Deportivo Madryn. Este encuentro pendiente de la fecha 21 se disputará el próximo martes 25 de agosto. Mientras que por la fecha 27 volverá a jugar en el Feliciano Gambarte frente a San Telmo.

Godoy Cruz acumula 37 unidades y está quinto en la Zona A, en puestos de Reducido, a 12 del puntero Ferro.

Mart&iacute;n Pino est&aacute; duda en el Tomba para jugar frente a Acassuso.

Martín Pino está duda en el Tomba para jugar frente a Acassuso.

En Godoy Cruz esperan por el goleador Martín Pino

La preocupación en Godoy Cruz es la presencia de Martín Pino en el partido ante Acassuso. El delantero salió lesionado ante el Deportivo Maipú, y es difíicil que llegue al compromiso del próximo viernes.

Martín Pino fue el goleador de Godoy Cruz en el partido ante el Deportivo Maipú, ya que marcó sobre el final del primer tiempo. Luego salió lesionado.

Mateo Mendoza se iría a Racing

Mateo Mendoza, el defensor de Godoy Cruz que no es tenido en cuenta, se iría a Racing. La operación sería a préstamo con opción de compra.

La seguidilla de Godoy Cruz en este mes de agosto

  • Fecha 26: vs Acassuso - viernes 21/08 a las 15 (de visitante)
  • Fecha 21 (partido pendiente) vs Deportivo Madryn - martes 25/8 a las 19 (V)
  • Fecha 27: vs San Telmo - domingo 30/08 a las 18 (Feliciano Gambarte)

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