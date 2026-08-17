Godoy Cruz tiene una gran seguidilla de partidos tras la caída ante el Deportivo Maipú

Luego de este compromiso, el Bodeguero jugará de visitante ante el Deportivo Madryn. Este encuentro pendiente de la fecha 21 se disputará el próximo martes 25 de agosto. Mientras que por la fecha 27 volverá a jugar en el Feliciano Gambarte frente a San Telmo.

Godoy Cruz acumula 37 unidades y está quinto en la Zona A, en puestos de Reducido, a 12 del puntero Ferro.

Martín Pino está duda en el Tomba para jugar frente a Acassuso.

En Godoy Cruz esperan por el goleador Martín Pino

La preocupación en Godoy Cruz es la presencia de Martín Pino en el partido ante Acassuso. El delantero salió lesionado ante el Deportivo Maipú, y es difíicil que llegue al compromiso del próximo viernes.

Martín Pino fue el goleador de Godoy Cruz en el partido ante el Deportivo Maipú, ya que marcó sobre el final del primer tiempo. Luego salió lesionado.

Mateo Mendoza se iría a Racing

Mateo Mendoza, el defensor de Godoy Cruz que no es tenido en cuenta, se iría a Racing. La operación sería a préstamo con opción de compra.

La seguidilla de Godoy Cruz en este mes de agosto