Huracán Las Heras perdió ante Argentino de Monte Maíz y quedó fuera de la Zona Campeonato

Huracán Las Heras perdió 2 a 1 con Argentino de Monte Maíz este domingo, por la séptima fecha de la Fase Campeonato del Torneo Federal A, quedó eliminado de esta instancia y pasará a jugar la Reválida.
Huracán Las Heras cayó ante Argentino de Monte Maíz este domingo, por la séptima fecha de la Fase Campeonato del Federal A
Huracán Las Heras perdió 2 a 1 con Argentino de Monte Maíz este domingo, por la séptima fecha de la Fase Campeonato del Torneo Federal A, quedó eliminado de esta instancia y pasará a jugar la Reválida.
El partido se jugó en el estadio General San Martín y contó con el arbitraje de Maximiliano Silcan Jerez.
Jorge Tejada a los 44’ del primer tiempo abrió el marcador para el elenco de Monte Maíz. En el complemento el equipo visitante anotó el segundo gol por intermedio de Sergio Romero. Emiliano Bogado descontó a los 35' para Huracán Las Heras.
En este encuentro asumió Aldo Bolado como entrenador interino del equipo lasherino en remplazazo de Pablo Jofré, quien se fue del club después de la derrota ante Villa Mitre por 3 a 0.
El Globo venía de perder por 3 a 0 como visitante frente a Villa Mitre.
Huracán se ubica penúltimo en la Zona B con 3 puntos, producto de 5 derrotas y un triunfo.
Huracán Las Heras tiene que afrontar dos partidos para que culmine esta fase. En la próxima fecha jugará como visitante ante Kimberley de Mar del Plata y cerrará esta fase como local con Atenas de Río Cuarto.
La Síntesis:
Huracán Las Heras: Franco Agüero; Guillermo Coceres, Juan Alvacete, Rodrigo Arciero y Enzo Montenegro; Matías Dieli, Albano Alesandrini, Santiago Úbeda, Emiliano Bogado; Fernando Corté y Juan Bonet. DT: Aldo Bolado.
Argentino de Monte Maíz: Alexis Bonet; Elian Coronas, Hugo Vera, Facundo Rassol y Pedro Hourdebaigt; Juan Dignani, Leonardo López, Gabriel Sarmiento, Ignacio Blangetti; Santiago Landi y Jorge Tejada DT: Carlos Mazzolla.
Goles: PT: 44’ Tejada (A. ), ST 10’ Romero (A), 35’ Bogado (HLH).
Estadio: Huracán Las Heras.
Árbitro Maximiliano Silcan Jerez.