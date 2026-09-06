Huracán Las Heras perdió ante Argentino de Monte Maíz y quedó fuera de la Zona Campeonato

En este encuentro asumió Aldo Bolado como entrenador interino del equipo lasherino en remplazazo de Pablo Jofré, quien se fue del club después de la derrota ante Villa Mitre por 3 a 0.

El Globo venía de perder por 3 a 0 como visitante frente a Villa Mitre.

Huracán se ubica penúltimo en la Zona B con 3 puntos, producto de 5 derrotas y un triunfo.

Lo que viene para Huracán Las Heras

Huracán Las Heras tiene que afrontar dos partidos para que culmine esta fase. En la próxima fecha jugará como visitante ante Kimberley de Mar del Plata y cerrará esta fase como local con Atenas de Río Cuarto.

La Síntesis:

Huracán Las Heras: Franco Agüero; Guillermo Coceres, Juan Alvacete, Rodrigo Arciero y Enzo Montenegro; Matías Dieli, Albano Alesandrini, Santiago Úbeda, Emiliano Bogado; Fernando Corté y Juan Bonet. DT: Aldo Bolado.

Argentino de Monte Maíz: Alexis Bonet; Elian Coronas, Hugo Vera, Facundo Rassol y Pedro Hourdebaigt; Juan Dignani, Leonardo López, Gabriel Sarmiento, Ignacio Blangetti; Santiago Landi y Jorge Tejada DT: Carlos Mazzolla.

Goles: PT: 44’ Tejada (A. ), ST 10’ Romero (A), 35’ Bogado (HLH).

Estadio: Huracán Las Heras.

Árbitro Maximiliano Silcan Jerez.