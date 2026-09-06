RAE: la academia incorporó estas palabras modernas a su diccionario

Las novedades, que ya se encuentran disponibles en la pagina web dle.rae.es proceden de ámbitos como la ciencia, la tecnología, los medios de comunicación o el deporte.

Entre las nuevas incorporaciones aparecen distintos términos llegados de internet como loguearse, con el significado de acceder mediante identificación y contraseña a una computadora, un sitio web o un sistema informático.

También se añaden extranjerismos que mantienen la grafía de la lengua de la que proceden y que, por tanto, deben escribirse en cursiva como gif, hashtag, mailing, streaming o 'smartphone.

Milenial

Dicho de una persona: Nacida en el período aproximado de las dos últimas décadas del siglo XX.

Perteneciente o relativo a los mileniales. Espíritu, mentalidad milenial.

Gif

Formato estándar para almacenar imágenes animadas, muy usado en internet.

Secuencia breve de imágenes animadas en formato gif, que se repiten en bucle y se difunden principalmente a través de internet.

Streaming

En informática y telecomunicaciones, transferencia continua de datos a través de internet que permite a un usuario acceder a transmisiones audiovisuales en directo o en diferido, sin necesidad de descargar previamente el contenido en el dispositivo.

Un año más, un importante número de novedades pertenecen al campo de las ciencias. Cabe destacar términos como gravitón, del ámbito de la física, termoquímico, del de la química, o las voces del área médica narcoléptico, ovulatorio o cuperosis, la enfermedad de la piel caracterizada por el enrojecimiento de las mejillas y la nariz.

Vinculado a los estudios medioambientales se ha agregado el término alelopatía, que explica el proceso en el que un ser vivo, especialmente una planta, segrega sustancias que influyen positiva o negativamente en otro ser vivo.

Del campo de la meteorología la RAE ha incorporado las palabras engelamiento y engelante, la lluvia formada por gotas de agua que se congelan de inmediato; del terreno de las dietas nutricionales llega crudivorismo, un régimen alimenticio que se ha puesto de moda y que consiste en el consumo de productos crudos y sin procesar; y del léxico de la medicina llega, entre otras, autovacuna, aquella preparada a partir de microorganismos obtenidos del propio paciente.

Otros términos novedosos son teletransportación, sirla (navaja) y sirlero. Del periodismo llega fotonoticia, del ámbito de los videojuegos aparece comecoco; del deporte figura centrocampista; y de las artes marciales, nunchaco, un arma tradicional consistente en dos palos cortos y macizos unidos por una cadena.

Se ha incorporado también piercing (que sorprendentemente no estaba), cineasta (como director de cine) y la adición roja a alfombra roja, justo la que la RAE extiende a estas nuevas 330 palabras que entran en la nueva edición electrónica del diccionario.

Fuente: elcomercio.es