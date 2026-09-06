El Quini 6 realiza este domingo 6 de septiembre de 2026 el sorteo 3406, para saber cuáles son los ganadores de las cinco modalidades. A continuación todos los resultados y los ganadores del juego más popular de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe. ¿Ya estás listo? ¡Mucha suerte!
Quini 6: los resultados del sorteo 3406 del domingo 6 de septiembre
- TRADICIONAL
02 - 16 - 20 - 21 - 22 - 38
POZO VACANTE 6 aciertos ($1.855.130.508)
27 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $2.078.421,33
1.628 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $10.341,04
- LA SEGUNDA
12 - 16 - 23 - 26 - 28 - 34
POZO VACANTE 6 aciertos ($2.214.708.980)
23 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $2.439.885,91
1.513 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $11.127,04
- REVANCHA
00 - 03 - 22 - 32 - 37 - 41
POZO VACANTE 6 aciertos ($7.032.378.571)
- SIEMPRE SALE
00 - 03 - 04 - 13 - 23 - 42
16 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $31.448.574
(3 de Córdoba, 3 de Entre Ríos, 2 de Buenos Aires, 2 de Santa Fe, 1 de San Juan, 1 de Salta, 1 de La Pampa, 1 de Capital Federal, 1 de Río Negro, 1 de Misiones
- POZO EXTRA
00 – 02 – 03 – 12 – 16 – 20 – 21 – 22 – 23 – 26 – 28 – 32 – 34 – 37 – 38 – 41
718 ganadores con 6 aciertos, cada uno cobrará $278.551,53
¿Cómo jugar al Quini 6?
Para jugar el Quini 6, los participantes de este opular juego de azar deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.
El Quini 6 se sortea los:
- Miércoles a las 21.15
- Domingos a las 21.15