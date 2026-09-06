27 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $2.078.421,33

1.628 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $10.341,04

LA SEGUNDA

12 - 16 - 23 - 26 - 28 - 34

POZO VACANTE 6 aciertos ($2.214.708.980)

23 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $2.439.885,91

1.513 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $11.127,04

REVANCHA

00 - 03 - 22 - 32 - 37 - 41

POZO VACANTE 6 aciertos ($7.032.378.571)

SIEMPRE SALE

00 - 03 - 04 - 13 - 23 - 42

16 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $31.448.574

(3 de Córdoba, 3 de Entre Ríos, 2 de Buenos Aires, 2 de Santa Fe, 1 de San Juan, 1 de Salta, 1 de La Pampa, 1 de Capital Federal, 1 de Río Negro, 1 de Misiones

POZO EXTRA

00 – 02 – 03 – 12 – 16 – 20 – 21 – 22 – 23 – 26 – 28 – 32 – 34 – 37 – 38 – 41

718 ganadores con 6 aciertos, cada uno cobrará $278.551,53

Quini 6: los resultados del sorteo 3406 del domingo 6 de septiembre.

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar el Quini 6, los participantes de este opular juego de azar deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.

El Quini 6 se sortea los: