El ex entrenador de Independiente Rivadavia que se descompensó en Chile y generó preocupación

Según informaron los medios chilenos, la situación generó preocupación en el plantel y la dirigencia de La Calera, ya que el equipo atraviesa un momento complicado en la Liga de Primera, donde está útimo en la tabla con 14 unidades y en riesgo de descenso. Por lo que la descompensación de Cicotello añade una nueva dificultad al club.

Hasta el momento no existe un comunicado oficial por parte de Unión La Calera sobre el estado de salud de su director técnico.

En las próximas horas habría novedades respecto al estado n que se encuentra Cicotello, quien recientemente había recibido el respaldo de la dirigencia del club, a pesar de los malos resultados deportivos del equipo.

Cicotello dirigió a la Lepra en el 2024.

Cicotello dirigió a Independiente Rivadavia en el 2024

Cicotello dirigió a la Lepra en el 2024. Llegó al equipo azul en remplazo de Rodolfo De Paoli y asumió el 6 de marzo de ese año.

En su paso por Independiente Rivadavia el DT dirigió 21 partidos, 6 por la Copa de la Liga, un amistoso frente a River (hubo gran victoria por 4 a 0), dos encuentros por la Copa Argentina y 12 por la Liga Profesional.

Ganó 6 partidos (uno por la Copa Argentina ante Argentino de Quilmes, el amistoso con River y 4 éxitos por la Liga Profesional), empató 5 (2 por la Copa de la Liga y 3 por la Liga Profesional) y perdió 10 (4 por la Copa de la Liga, uno por Copa Argentina frente a Banfield y 5 por la Liga Profesional).